موسم حزين للهلال.. خسر الألقاب والأرقام والكبرياء

خبرني - عانى فريق الهلال السعودي من سلسلة نتائج سلبية على مدار الموسم الحالي آخرها توديع دوري أبطال آسيا للنخبة من نصف النهائي، مساء الثلاثاء.

وخسر الهلال بثلاثة أهداف لهدف ضد مواطنه الأهلي في جدة ليفشل في التأهل لنهائي البطولة القارية للمرة الثانية على التوالي.

وجاء السقوط ضد الأهلي ليكمل مسيرة من النتائج الكارثية لـ"الزعيم" على مدار الموسم الحالي.

وفشل الهلال في تحقيق أي لقب خلال الموسم الحالي باستثناء السوبر السعودي لكنه لم يحقق أي بطولة كبرى حتى الآن.

وودع الهلال كأس الملك من ربع النهائي والبطولة الآسيوية من نصف النهائي ويحتل الوصافة في الدوري بفارق 4 نقاط عن الاتحاد المتصدر قبل 5 جولات من النهاية.

وشهد الموسم الحالي سقوط الهلال أمام الثلاثي الكبير مما أفقده كبرياءه المحلي، حيث خسر مرتين من الأهلي ومثلهما ضد الاتحاد و1-3 أمام النصر.

ولأول مرة منذ موسم 2015-2016، أي قبل 9 سنوات، يتلقى الهلال خسارتين متتاليتين ضد الأهلي والغريب أن نتيجة المباراتين كانتا 2-3 و1-3 في المناسبتين.

وتعرض الهلال خلال الموسم الحالي إلى 7 هزائم 2 منها في دوري أبطال آسيا للنخبة و5 في الدوري السعودي للمحترفين.

وفقد الهلال رقم مميز له حين سقط ضد الأهلي بنتيجة 2-3 في الدوري لتكون أول هزيمة لـ"الزعيم" في ملعبه الحالي "المملكة أرينا".

وجاءت البداية حين خسر الهلال ضد الخليج 2-3 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 لتنتهي سلسلة عام ونصف بدون هزائم في الدوري السعودي للمحترفين.

الخسارة من الخليج أوقفت الهلال عند رقم 45 مباراة متتالية بدون خسارة في الدوري ليفشل في معادلة رقم الأهلي صاحب 51 مواجهة دون سقوط.

ومثلت تلك المواجهة أول فقدان نقاط وليس فقط خسارة للهلال أمام الخليج في الدوري السعودي للمحترفين.

وفي 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، سقط الهلال 1-2 أمام القادسية والتي كانت أيضاً أول خسارة لـ"الزعيم" ضد الأخير في دوري المحترفين، بعد 13 فوز و3 تعادلات.