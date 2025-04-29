موسم حزين للهلال.. خسر الألقاب والأرقام والكبرياء

موسم حزين للهلال.. خسر الألقاب والأرقام والكبرياء
خبرني - عانى فريق الهلال السعودي من سلسلة نتائج سلبية على مدار الموسم الحالي آخرها توديع دوري أبطال آسيا للنخبة من نصف النهائي، مساء الثلاثاء.
وخسر الهلال بثلاثة أهداف لهدف ضد مواطنه الأهلي في جدة ليفشل في التأهل لنهائي البطولة القارية للمرة الثانية على التوالي.
وجاء السقوط ضد الأهلي ليكمل مسيرة من النتائج الكارثية لـ"الزعيم" على مدار الموسم الحالي.
وفشل الهلال في تحقيق أي لقب خلال الموسم الحالي باستثناء السوبر السعودي لكنه لم يحقق أي بطولة كبرى حتى الآن.
وودع الهلال كأس الملك من ربع النهائي والبطولة الآسيوية من نصف النهائي ويحتل الوصافة في الدوري بفارق 4 نقاط عن الاتحاد المتصدر قبل 5 جولات من النهاية.
وشهد الموسم الحالي سقوط الهلال أمام الثلاثي الكبير مما أفقده كبرياءه المحلي، حيث خسر مرتين من الأهلي ومثلهما ضد الاتحاد و1-3 أمام النصر.
ولأول مرة منذ موسم 2015-2016، أي قبل 9 سنوات، يتلقى الهلال خسارتين متتاليتين ضد الأهلي والغريب أن نتيجة المباراتين كانتا 2-3 و1-3 في المناسبتين.
وتعرض الهلال خلال الموسم الحالي إلى 7 هزائم 2 منها في دوري أبطال آسيا للنخبة و5 في الدوري السعودي للمحترفين.
وفقد الهلال رقم مميز له حين سقط ضد الأهلي بنتيجة 2-3 في الدوري لتكون أول هزيمة لـ"الزعيم" في ملعبه الحالي "المملكة أرينا".
وجاءت البداية حين خسر الهلال ضد الخليج 2-3 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 لتنتهي سلسلة عام ونصف بدون هزائم في الدوري السعودي للمحترفين.
الخسارة من الخليج أوقفت الهلال عند رقم 45 مباراة متتالية بدون خسارة في الدوري ليفشل في معادلة رقم الأهلي صاحب 51 مواجهة دون سقوط.
ومثلت تلك المواجهة أول فقدان نقاط وليس فقط خسارة للهلال أمام الخليج في الدوري السعودي للمحترفين.
وفي 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، سقط الهلال 1-2 أمام القادسية والتي كانت أيضاً أول خسارة لـ"الزعيم" ضد الأخير في دوري المحترفين، بعد 13 فوز و3 تعادلات.
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