باريس يحقق انتصاراً مثيراً على آرسنال في لندن

خبرني - نجح باريس سان جيرمان في إسقاط آرسنال (1-0) بملعب الإمارات، الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما يصب في صالحه قبل جولة الإياب في ملعب حديقة الأمراء.

الفريق الفرنسي تمكن من مباغتة مضيفه بهدف مبكر في الدقيقة 4 عن طريق عثمان ديمبلي، ليفشل آرسنال في معادلة النتيجة حتى النهاية.

