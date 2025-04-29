باريس يحقق انتصاراً مثيراً على آرسنال في لندن

باريس يحقق انتصاراً مثيراً على آرسنال في لندن
خبرني - نجح باريس سان جيرمان في إسقاط آرسنال (1-0) بملعب الإمارات، الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما يصب في صالحه قبل جولة الإياب في ملعب حديقة الأمراء.
الفريق الفرنسي تمكن من مباغتة مضيفه بهدف مبكر في الدقيقة 4 عن طريق عثمان ديمبلي، ليفشل آرسنال في معادلة النتيجة حتى النهاية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية