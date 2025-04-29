  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
باريس يحقق انتصاراً مثيراً على آرسنال في لندن

باريس يحقق انتصاراً مثيراً على آرسنال في لندن

2025-04-29 07:24:12
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - نجح باريس سان جيرمان في إسقاط آرسنال (1-0) بملعب الإمارات، الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما يصب في صالحه قبل جولة الإياب في ملعب حديقة الأمراء.

الفريق الفرنسي تمكن من مباغتة مضيفه بهدف مبكر في الدقيقة 4 عن طريق عثمان ديمبلي، ليفشل آرسنال في معادلة النتيجة حتى النهاية.

MENAFN29042025000151011027ID1109489044

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث