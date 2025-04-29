وزير الأوقاف: الوزارة أنهت استعداداتها لحج العام الحالي

وزير الأوقاف: الوزارة أنهت استعداداتها لحج العام الحالي
خبرني - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الثلاثاء، إن الوزارة أنهت كل استعداداتها لحج العام الحالي.
وأضاف الخلايلة أن حج العام الحالي يتميز بإقامة الحجاج ثلاثة ليالي في المدينة المنورة.
وأشار إلى أن تكلفة الحج العام الحالي في الأردن قد تكون الأقل في العالم.
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