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وزير الأوقاف: الوزارة أنهت استعداداتها لحج العام الحالي

وزير الأوقاف: الوزارة أنهت استعداداتها لحج العام الحالي

2025-04-29 07:24:11
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الثلاثاء، إن الوزارة أنهت كل استعداداتها لحج العام الحالي.

وأضاف الخلايلة أن حج العام الحالي يتميز بإقامة الحجاج ثلاثة ليالي في المدينة المنورة.

وأشار إلى أن تكلفة الحج العام الحالي في الأردن قد تكون الأقل في العالم.

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