المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 يُجري عملية جراحية نوعية

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 يُجري عملية جراحية نوعية
خبرني - أجرت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6، الثلاثاء، عملية جراحية نوعية ناجحة لاستئصال كيسة الفلح الخيشومي وتجريف العقد الليمفاوية ذات العلاقة، لمريض يبلغ من العمر 15 عاماً، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مرتبات وكوادر المستشفيات الأردنية في قطاع غزة لخدمة الأشقاء وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وأوضح مدير المستشفى أن المريض راجع المستشفى بعد عدم تمكنه من إجراء العملية منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أن فريق طبي متخصص من مرتبات المستشفى أجرى له العملية بنجاح، لينهوا بذلك معاناة المريض التي استمرت لفترة طويلة.
يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6، ومنذ بدء مهمته بتاريخ 21 نيسان الحالي، استقبل 8176 حالة مرضية، وأجرى 61 عملية جراحية كبرى وصغرى، إضافة إلى تركيب 27 طرفاً صناعياً علويّاً وسفليّاً ليصل إجمالي الأطراف الاصطناعية العلوية والسفلية إلى 449 منذ إطلاق مبادرة استعادة الأمل.
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