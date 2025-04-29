المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 يُجري عملية جراحية نوعية

خبرني - أجرت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6، الثلاثاء، عملية جراحية نوعية ناجحة لاستئصال كيسة الفلح الخيشومي وتجريف العقد الليمفاوية ذات العلاقة، لمريض يبلغ من العمر 15 عاماً، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مرتبات وكوادر المستشفيات الأردنية في قطاع غزة لخدمة الأشقاء وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأوضح مدير المستشفى أن المريض راجع المستشفى بعد عدم تمكنه من إجراء العملية منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أن فريق طبي متخصص من مرتبات المستشفى أجرى له العملية بنجاح، لينهوا بذلك معاناة المريض التي استمرت لفترة طويلة.

يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6، ومنذ بدء مهمته بتاريخ 21 نيسان الحالي، استقبل 8176 حالة مرضية، وأجرى 61 عملية جراحية كبرى وصغرى، إضافة إلى تركيب 27 طرفاً صناعياً علويّاً وسفليّاً ليصل إجمالي الأطراف الاصطناعية العلوية والسفلية إلى 449 منذ إطلاق مبادرة استعادة الأمل.