عشيرة الشماسين: قاتل محمود كان أعز أصدقائه وشارك بالبحث عنه

خبرني - أصدرت عشيرة الشماسين وعشائر العلايا، الثلاثاء، بياناً حول مقتل ابنهم محمود خلف الشماسين، الذي اختفى منذ 15 كانون الأول عام 2003، في جريمة كشفت تفاصيلها مؤخراً فرق التحقيق في القضايا المجهولة التابعة لمديرية الأمن العام.

وأكدت العشيرة في بيانها الذي وصل خبرني نسخة عنه أن القاتل الذي تبيّن أنه "أحد أعز أصدقائه" كان من بين من شاركوا العائلة في البحث عن الضحية على مدار السنوات الماضية، وهو ما وصفوه بجريمة إضافية تعكس حجم الخداع والاستهانة بعقولهم.

وقالت العشيرة إن محمود كان شاباً في مقتبل العمر عندما امتدت إليه "يد الغدر"، في جريمة وصفوها بالمروّعة والغريبة عن مجتمعهم العشائري الذي يقوم على الوفاء وحفظ العهود. وأشار البيان الذي وصل خبرني إلى أن العائلة ظلت طوال 22 عاماً في حيرة من أمرها، دون أن يخطر ببالها أن غياب ابنها كان على يد من اعتبروه صديقاً وفياً.

وثمنت العشيرة جهود الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها فرق التحقيق في القضايا المجهولة، التي أعادت فتح ملف اختفاء محمود الشماسين، وقادت التحقيقات إلى الاشتباه بأحد أصدقائه، حيث اعترف بأنه ضربه بعصا إثر خلاف لحظي، وقام بدفن الجثة في منطقة خالية من السكان.

وبحسب بيان الأمن العام، تم العثور على بقايا عظام في الموقع الذي حدده الجاني، بعد موافقة المدعي العام المختص، وتم إرسالها إلى المختبر الجنائي لمطابقتها مع بيانات المفقود، وأحيلت القضية إلى مدعي عام الجنايات الكبرى.

وأكد بيان عشيرة الشماسين أن ما جرى ليس جريمة واحدة فقط، بل سلسلة من الجرائم تشمل القتل والغدر والتنكيل والتستر لعقود، مشدّدين على ضرورة إنزال أقسى العقوبات بحق الجناة. كما حذروا من تداول الشائعات ومحاولات بث الفتنة، داعين إلى التماسك المجتمعي وضبط النفس.

وختم البيان بالدعاء للفقيد بالرحمة، مؤكدين ثقتهم بالقضاء الأردني النزيه، ومطالبين بتحقيق القصاص العادل، ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بأرواح الأبرياء.

