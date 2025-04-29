إعلام الأسرى: عبد الله البرغوثي يواجه محاولة تصفية

خبرني - قال مكتب إعلام الأسرى ان الأسير الأردني القيادي في حركة حماس عبد الله البرغوثي يواجه محاولة تصفية ممنهجة داخل سجن "جلبوع" الصهيوني.

وأضاف المكتب : وصلت حالته الصحية إلى مرحلة حرجة للغاية تهدد حياته بشكل مباشر.

وقال المكتب : يتعرض الأسير عبد الله البرغوثي للضرب الشديد، حتى أصبح جسده مغطى بالبقع الزرقاء، ورأسه مليئا بكتل الدم، مع انتفاخ في عينيه وكسور في أضلاعه، مما يفقده القدرة على النوم.

واردف : تقتحم وحدات القمع زنزانته بقيادة ضابط يُدعى "أمير"، حيث يتم الاعتداء عليه بالضرب حتى يسيل من جسده نصف لتر من الدم تقريبا في كل مرة.

وتابع : بعد انتهاء الضرب.. يتم إدخال الكلاب لنهش جسده المغمور بالدماء، حيث يصدر الضابط أوامره قائلا "أدخلوا الكلاب تتسلى فيه".

وبين المكتب ان قوات القمع تقوم بسكب سائل الجلي الحار على جسده الهزيل عقب كل جولة تعذيب، لزيادة الألم.

وأضافت : يتعرض الأسير البرغوثي للإهانة اللفظية، حيث يقول له الضابط: "كنت قائدًا سابقًا، اليوم أنت صفر... يجب أن تموت".

وتابع المكتب : نتيجة التعذيب، يدخل الأسير البرغوثي في غيبوبة متكررة، مع لف يده بكيس يستخدم للنفايات وكرتونة تواليت لغياب أي وسيلة حماية.

واردف : يعجز الأسير البرغوثي عن النوم بشكل طبيعي، ويضطر للجلوس على الأرض مع انحناء رأسه للأمام بسبب الألم الشديد.

واضاف : لم يتمكن الأسير البرغوثي من الاستحمام منذ 12 يومًا، ويضطر إلى نقع الخبز بالماء وشربه لعجزه عن المضغ.