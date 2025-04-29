إعلام الأسرى: عبد الله البرغوثي يواجه محاولة تصفية

إعلام الأسرى: عبد الله البرغوثي يواجه محاولة تصفية
خبرني - قال مكتب إعلام الأسرى ان الأسير الأردني القيادي في حركة حماس عبد الله البرغوثي يواجه محاولة تصفية ممنهجة داخل سجن "جلبوع" الصهيوني.
وأضاف المكتب : وصلت حالته الصحية إلى مرحلة حرجة للغاية تهدد حياته بشكل مباشر.
وقال المكتب : يتعرض الأسير عبد الله البرغوثي للضرب الشديد، حتى أصبح جسده مغطى بالبقع الزرقاء، ورأسه مليئا بكتل الدم، مع انتفاخ في عينيه وكسور في أضلاعه، مما يفقده القدرة على النوم.
واردف : تقتحم وحدات القمع زنزانته بقيادة ضابط يُدعى "أمير"، حيث يتم الاعتداء عليه بالضرب حتى يسيل من جسده نصف لتر من الدم تقريبا في كل مرة.
وتابع : بعد انتهاء الضرب.. يتم إدخال الكلاب لنهش جسده المغمور بالدماء، حيث يصدر الضابط أوامره قائلا "أدخلوا الكلاب تتسلى فيه".
وبين المكتب ان قوات القمع تقوم بسكب سائل الجلي الحار على جسده الهزيل عقب كل جولة تعذيب، لزيادة الألم.
وأضافت : يتعرض الأسير البرغوثي للإهانة اللفظية، حيث يقول له الضابط: "كنت قائدًا سابقًا، اليوم أنت صفر... يجب أن تموت".
وتابع المكتب : نتيجة التعذيب، يدخل الأسير البرغوثي في غيبوبة متكررة، مع لف يده بكيس يستخدم للنفايات وكرتونة تواليت لغياب أي وسيلة حماية.
واردف : يعجز الأسير البرغوثي عن النوم بشكل طبيعي، ويضطر للجلوس على الأرض مع انحناء رأسه للأمام بسبب الألم الشديد.
واضاف : لم يتمكن الأسير البرغوثي من الاستحمام منذ 12 يومًا، ويضطر إلى نقع الخبز بالماء وشربه لعجزه عن المضغ.
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