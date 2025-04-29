كفالة 3027 مركبة خلال الثلث الأول من العام الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ عدد المركبات المكفولة عبر منصة الكفالات للمركبات بجميع أنواعها، خلال الثلث الأول من العام الحالي، 3027 مركبة ليصل إجمالي المركبات المكفولة إلى 32942 مركبة منذ تشرين الأول 2023.



وبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد مراكز الصيانة المسجلة على المنصة 13 مركزا منذ دخول قرار إخضاع السيارات الجديدة لكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء حيز التنفيذ في تشرين الأول 2023.



وسجل تاجر واحد في الثلث الأول من العام الحالي على المنصة، ليصل إجمالي عدد التجار المسجلين 703 تجار، فيما ورد للمنصة 16 شكوى في نفس الفترة ليصل إجمالي الشكاوى إلى 68 في 19 شهرا، أغلق منها 62 شكوى.



ووضعت الوزارة ومن خلال مديرية حماية المستهلك خطة شمولية لتطبيق القرار منذ صدوره، وأنشأت منصة خاصة للكفالات الإلزامية، وربطتها مع الجهات المعنية بتطبيق القرار، كدائرة الجمارك العامة، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، لاستقبال واعتماد مراكز من الجهات منفذة الكفالة، من وكلاء وشركات تأمين ومراكز صيانة معتمدة.



وأصدر مجلس الوزراء في 2023، قرارا بإخضاع السيارات موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء؛ لكفالة خطية إلزامية على السيارات الكهربائية الجديدة مدتها 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.



كما اشترط تقديم كفالة خطية إلزامية على سيارات البنزين أو الهايبرد، مدتها عامان أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.



وتتراوح قيمة الكفالات الإلزامية، ما بين 3و7 بالمئة من قيمة المركبة، غير شاملة ضريبة المبيعات، على أن لا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار.