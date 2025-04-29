  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
موكب نتنياهو يتعرض لحادث سير في القدس

موكب نتنياهو يتعرض لحادث سير في القدس

2025-04-29 03:14:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية موكب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعرض لحادث سير في القدس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن "موكب رئيس الوزراء تعرض لحادث سير وتوقف عن الحركة".
وأكدت "كان" أن بنيامين نتنياهو لم يصب بأذى في الحادث الذي وقع بالقرب من مكتبه في القدس.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "موكب رئيس الوزراء اصطدم بدراجة نارية. وكان نتنياهو متواجدا في الموكب، لكنه ابتعد عن السيارة التي تعرضت للحادث".

MENAFN29042025000208011052ID1109488332

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث