موكب نتنياهو يتعرض لحادث سير في القدس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية موكب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعرض لحادث سير في القدس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن "موكب رئيس الوزراء تعرض لحادث سير وتوقف عن الحركة".

وأكدت "كان" أن بنيامين نتنياهو لم يصب بأذى في الحادث الذي وقع بالقرب من مكتبه في القدس.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "موكب رئيس الوزراء اصطدم بدراجة نارية. وكان نتنياهو متواجدا في الموكب، لكنه ابتعد عن السيارة التي تعرضت للحادث".