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الإيرادات المحلية تصل لـ 1.444مليار دينار خلال الشهر ين الأولين من العام 2025

الإيرادات المحلية تصل لـ 1.444مليار دينار خلال الشهر ين الأولين من العام 2025

2025-04-29 03:14:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 95.9 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من عام 2025، لتصل إلى ما قيمته 1.444 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 1.348 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.


وبلغت الإيرادات الضريبية خلال الشهرين الأولين من عام 2025 نحو 1.09 مليار دينار، وبلغت تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات ما قيمته 731.8 مليون دينار، والضرائب على الدخل والأرباح ما قيمته 298.2 مليون دينار، وضريبة بيع العقار ما قيمته 17.2 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية ما قيمته 42.3 مليون دينار، أما فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبية فقد بلغت ما قيمته 354.7 مليون دينار خلال الشهرين الأولين.

MENAFN29042025000208011052ID1109488331

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