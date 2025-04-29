الإيرادات المحلية تصل لـ 1.444مليار دينار خلال الشهر ين الأولين من العام 2025

الإيرادات المحلية تصل لـ 1.444مليار دينار خلال الشهر ين الأولين من العام 2025
وبلغت الإيرادات الضريبية خلال الشهرين الأولين من عام 2025 نحو 1.09 مليار دينار، وبلغت تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات ما قيمته 731.8 مليون دينار، والضرائب على الدخل والأرباح ما قيمته 298.2 مليون دينار، وضريبة بيع العقار ما قيمته 17.2 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية ما قيمته 42.3 مليون دينار، أما فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبية فقد بلغت ما قيمته 354.7 مليون دينار خلال الشهرين الأولين.
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