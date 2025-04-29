  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

2025-04-29 03:14:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، جولة المشاورات السياسية الرابعة مع وزارة الخارجية الهندية، برئاسة أمين عام الوزارة السفير ماجد القطارنة، وأمين عام وزارة الخارجية في جمهورية الهند الصديقة أرون كومار شاترجي.
‏وبحثت المشاورات السياسية، التي عُقِدَت في عمّان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ومنها الاقتصاديّة والتجاريّة والاستثماريّة والثقافيّة والسياحيّة والتعليميّة، إضافةً إلى التطورات الإقليمية.

MENAFN29042025000208011052ID1109488330

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث