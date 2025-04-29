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وزير الاقتصاد الرقمي يتابع تقدم سير العمل في مشروع البوابات الذكية في مطار الملكة علياء

وزير الاقتصاد الرقمي يتابع تقدم سير العمل في مشروع البوابات الذكية في مطار الملكة علياء

2025-04-29 03:14:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تابع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات، الثلاثاء، تقدم سير العمل في مشروع البوابات الذكية خلال زيارة ميدانية إلى مطار الملكة علياء الدولي، شملت تجربة عملية للبوابات في مبنيي المغادرين والقادمين.
ومن المقرر بدء تشغيل هذه البوابات بالتعاون مع شركاء الخدمة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحلول الرقمية وتحسين تجربة المستخدم في المواقع الحيوية.

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