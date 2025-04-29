تمرين إخلاء وهمي في جامعة عجلون

تمرين إخلاء وهمي في جامعة عجلون
وأكّد الهدايات أهمية هذه الجهود في ترسيخ مفاهيم السلامة العامة والتدريب العملي على إجراءات الإخلاء، مشيدًا بجهود مديرية الدفاع المدني في تنفيذ هذا التمرين النوعي وما قدّمته من توعية وتدريب فعّال.
وعبّر رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة عن تقديره لكوادر الدفاع المدني وكافة الجهات المشاركة، مؤكدًا أن التمارين الميدانية تسهم في رفع الوعي لدى الطلبة والعاملين وتعزز من جاهزية المجتمع الجامعي للتعامل مع الطوارئ بكفاءة.
وشهد التمرين محاكاة واقعية لسيناريوهات الطوارئ تضمنت تنفيذ خطة إخلاء دقيقة وتدريبات على التعامل مع الحرائق والإصابات إلى جانب تقديم إرشادات توعوية في مجالي السلامة العامة والإسعافات الأولية.
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