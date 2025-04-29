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تمرين إخلاء وهمي في جامعة عجلون

تمرين إخلاء وهمي في جامعة عجلون

2025-04-29 03:14:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفذت جامعة عجلون الوطنية بالتعاون مع مديرية دفاع مدني عجلون اليوم الثلاثاء، تمرينًا ميدانيًا شاملًا للإخلاء تحت عنوان: "تمرين الإخلاء (الطوارئ والكوارث)" في الجامعة بحضور محافظ عجلون نايف الهدايات.


وأكّد الهدايات أهمية هذه الجهود في ترسيخ مفاهيم السلامة العامة والتدريب العملي على إجراءات الإخلاء، مشيدًا بجهود مديرية الدفاع المدني في تنفيذ هذا التمرين النوعي وما قدّمته من توعية وتدريب فعّال.


وعبّر رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة عن تقديره لكوادر الدفاع المدني وكافة الجهات المشاركة، مؤكدًا أن التمارين الميدانية تسهم في رفع الوعي لدى الطلبة والعاملين وتعزز من جاهزية المجتمع الجامعي للتعامل مع الطوارئ بكفاءة.


وشهد التمرين محاكاة واقعية لسيناريوهات الطوارئ تضمنت تنفيذ خطة إخلاء دقيقة وتدريبات على التعامل مع الحرائق والإصابات إلى جانب تقديم إرشادات توعوية في مجالي السلامة العامة والإسعافات الأولية.

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