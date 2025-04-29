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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لخيمة نازحين جنوب القطاع

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لخيمة نازحين جنوب القطاع

2025-04-29 03:14:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن 5 فلسطينيين استشهدوا وجرح آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي شمال غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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