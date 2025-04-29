"أبوظبي الدولي للكتاب 2025" يناقش التحولات الرقمية في صناعة النشر

MENAFN - Al-Bayan) شهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ((رقمنة الإبداع بداية عصر جديد)) تأكيداً على ضرورة الانتقال من الاستهلاك الرقمي إلى الإنتاج المعرفي، مع تبني الذكاء الاصطناعي أداة لدعم النشر وحماية حقوق المؤلفين، وناقش المتحدثون أهمية بناء منصات رقمية متطورة، ودعوا إلى تجاوز المخاوف التقليدية من الرقمنة.

معتبرين أن الصناعات الإبداعية أصبحت ركيزة أساسية لاقتصاد المستقبل، واتفقت المداخلات على أن تجربة دولة الإمارات تمثل نموذجاً إقليمياً رائداً في حماية الملكية الفكرية، وتعزيز البيئة الرقمية الداعمة للإبداع.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ((رقمنة الإبداع بداية عصر جديد))، الذي يستضيفه معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 34، إذ رحب الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية بالمشاركين والحضور، وأعرب عن أمله بأن يكون المؤتمر جامعاً للجهود، مطلقاً للمبادرات لأجل خدمة الإبداع العربي.

وشارك في الجلسة كل من: الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وجفانتسا جوبافا، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وديميتر غانتشيف، نائب المدير ومدير أول قطاع حقوق المؤلف والصناعات الإبداعية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأدارت الجلسة أميرة علي بوكدرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين.

جهود الرقمنة

وفي كلمته خلال افتتاح الجلسة قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: ((نحن أمام لحظة تاريخية فارقة في الثقافة العربية، الرقمنة لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة حضارية، ومهمتنا في مركز أبوظبي للغة العربية أن نكرس الجهود لدعم التحول الرقمي، ليس عبر الاستهلاك فقط، بل من خلال الإنتاج وإطلاق المبادرات المبتكرة)).

وتابع: ((أطلقنا منصة خاصة خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب لدعم الإبداع بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، نعي حجم التحديات، ونعمل بشكل مستمر على تطوير مشروعات تدعم اللغة العربية والإبداع في البيئة الرقمية الجديدة، كما أننا نرى أن المشهد الرقمي في حاجة إلى جهود جماعية، ليس فقط على مستوى المؤسسات، بل على مستوى الأفراد أيضاً، ونعول على المبدعين والناشرين في العالم العربي أن يكونوا جزءاً من هذا التحول لا أن يقفوا مترددين أمامه)).

وأكد: ((التكنولوجيا تقدم فرصاً عظيمة، والذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح شريكاً لنا في حماية الإبداع ونشره وتوسيعه إلى آفاق جديدة، والتحدي الأكبر ليس فقط في الأدوات، بل في إعادة تشكيل ذهنيتنا تجاه الثقافة، والإنتاج الثقافي، ونحتاج إلى وعي جديد يؤمن بأن المستقبل لمن يملك أدوات العصر الرقمي، مع الحفاظ على جوهر الإبداع العربي الأصيل)).

تعزيز الصناعات الإبداعية

من جهته تحدث عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد عن أهمية الملكية الفكرية في تعزيز الاقتصاد الرقمي. وقال: ((حماية الإبداع كانت ولا تزال في صلب اهتمامات دولة الإمارات، سابقاً، كان التوثيق يعتمد على الإجراءات التقليدية الورقية، إذ يتم إيداع نسخ الأعمال الإبداعية في مستودعات رسمية، تُستخدم لاحقاً لحسم أي نزاعات)).

وتابع: ((اليوم، ونحن نعيش في قلب الثورة الرقمية، أصبح لزاماً علينا توفير حلول رقمية تليق بسرعتها ودقتها، لذلك أطلقنا عبر معرض أبوظبي الدولي للكتاب منصة إلكترونية ذكية، تتيح لصاحب أي مصنف إبداعي توثيقه، والحصول على شهادة موثقة خلال أقل من ثلاث ساعات)).

وأكد: ((الصناعات الإبداعية أصبحت ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات الجديد. نحن لا نتحدث فقط عن حفظ الحقوق، بل عن تمكين المبدعين، وتحفيز الاقتصاد الإبداعي بوصفه جزءاً أساسياً من تنويع مصادر الدخل الوطني وبناء اقتصاد معرفي مستدام)).

الذكاء الاصطناعي ((مفيد))

وقالت جفانتسا جوبافا، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين: ((عالم النشر يشهد تحولات هائلة في ظل التقدم الرقمي. كثير من الناشرين يعملون بجد، ويواكبون التحولات، لكن الطريق ليس سهلاً.

الذكاء الاصطناعي يقدم فرصة لا تقدر بثمن للناشرين، يمكننا توظيفه في التسويق الذكي، وتحسين استراتيجيات التوزيع، ودراسة أنماط القراء، وحتى محاربة القرصنة)).

وتابعت: ((صحيح أن الذكاء الاصطناعي قد يثير المخاوف، لكنه في الحقيقة شريك استراتيجي يمكنه أن يمنح الناشرين أدوات قوية للوصول إلى أسواق جديدة، وتنويع مصادر الدخل.

مع ذلك لا تزال هناك تحديات حقيقية خصوصاً في الأسواق التي تعاني القرصنة وضعف حماية الحقوق، لذا نحن نحتاج إلى تطوير البنية التحتية القانونية والتقنية، لضمان أن الرقمنة تخدم الإبداع ولا تهدده)).

تعزيز الملكية الفكرية

وعن مستقبل النشر الرقمي في الدول العربية قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب: ((الوضع في عالم النشر العربي يتطلب شجاعة وجرأة. صحيح أن جميع الدول العربية تواجه تحديات رقمية متشابهة، ولكن الحلول تختلف بحسب الإرادة ومدى الانفتاح على التغيير)).

وتابع: ((لا يمكننا الحديث عن تطور في صناعة النشر من دون الحديث عن الابتكار الرقمي، ومع ذلك نجد أن معظم الناشرين العرب مترددون في اقتحام هذا المجال، بسبب مخاوف مشروعة من القرصنة وضعف التشريعات في اتحاد الناشرين العرب نظمنا العديد من الندوات التوعوية، منها أكثر من 12 ندوة، بالشراكة مع معرض فرانكفورت وغيره، ونعمل بشكل دؤوب على دفع الناشر العربي إلى تجاوز هذه المخاوف والاستفادة من الفرص الجديدة)).

وأضاف: ((دولة الإمارات تعد اليوم نموذجاً متقدماً في حماية حقوق المؤلف، تليها المملكة العربية السعودية، وهو ما نطمح إلى أن يتوسع ليشمل كل العالم العربي)).

مستقبل اقتصاد النشر

وأكد ديميتر غانتشيف، نائب المدير ومدير أول قطاع حقوق المؤلف والصناعات الإبداعية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن ((الاقتصادات الخلاقة أصبحت جزءاً من نسيج حياتنا اليومية، ولم يعد الإبداع خياراً إضافياً، بل هو ضرورة اقتصادية وثقافية،والنشر قطاع رئيس في هذه الاقتصادات، فهو يعزز الثقافة، يطور الفنون، ويدعم الهوية)).

واستدرك غانتشيف ((يجب أن نتذكر أن الرقمنة ليست بحد ذاتها ابتكاراً؛ الابتكار الحقيقي دائماً يعود إلى الإنسان وإلى قدرته على تحويل الأدوات الرقمية إلى منصات لخدمة الإبداع الأصيل. لقد علمتنا كل الثورات الصناعية أن التقنيات وحدها لا تصنع التغيير، بل البشر هم الذين يحولون هذه الأدوات إلى قصص نجاح حقيقية.

لذلك يجب أن تظل البشرية في مركز كل عملية رقمية، وأن نعيد دائماً التأكيد على أن التكنولوجيا وسيلة وليست غاية)).