القمة الثقافية أبوظبي تستكشف تأثير الذكاء الاصطناعي في الثقافة والإنسانية

MENAFN - Al-Bayan) واصلت النسخة السابعة من القمة الثقافية أبوظبي 2025 والتي تستمر فعالياتها اليوم، وتنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، برنامجها الحافل على مدار يومين، وتضمن الكلمات الرئيسة، والعروض الثقافية، وحلقات النقاش، وورش العمل، والمحادثات الإبداعية، ودراسات الحالة.

وتجمع هذه الدورة التي تُعقد تحت شعار ((الثقافة لأجل الإنسانية وما بعد))، أكثر من 200 متحدث وتشهد انعقاد ما يزيد على 100 جلسة وأكثر من 300 مشارك وحضور أكثر من 3700 شخص من أكثر من 90 دولة عبر 6 قارات وذلك بهدف استكشاف العلاقة بين الثقافة بمفهومها الشامل والإنسانية وجوداً وقيماً في عصر يشهد العديد من التحولات والتغيرات المتسارعة.

وخلال يومها الأول استكشفت القمة التحولات الجذرية في موازين القوى في عالم اليوم، من الثورة الرقمية إلى المتغيرات العالمية، وكيف تُعيد هذه التحولات تشكيل المشهد الثقافي، وركزت في يومها الأول على شعار ((إعادة تشكيل المشهد الثقافي)).

وسلّطت الضوء على دور قطاع الثقافة والإبداع في مساعدة البشرية على اجتياز المجهول لاحتضان الغد بثقة. فيما تم باليوم الثاني من القمة، التركيز على شعار ((الحدود الجديدة لبيئة الإنسانية وما بعد)).

حيث سلّط المشاركون الضوء على كيفية تكييف منظومات الثقافة والإبداع لسياساتها ونماذجها للاستفادة الكاملة من الإمكانات التي تتيحها تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية.

وفي كلمته الترحيبية، خلال اليوم الأول من انطلاق القمة، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: نجتمع اليوم في القمة الثقافية أبوظبي تحت شعار (الثقافة لأجل الإنسانية وما بعد)، مستلهمين كلمات الأديب الحائز جائزة نوبل وولي سوينكا، الذي حثّنا على إعادة النظر في دور الثقافة في زمن التحولات التكنولوجية والمجتمعية غير المسبوقة.

وفي أبوظبي، تُمثل الثقافة حجر الزاوية لمجتمعنا، وليست فكرة تكميلية. ومن خلال استثمارات استراتيجية في المؤسسات والمواهب والسياسات، نرسخ حضور الثقافة في كل مفاصل الحياة.

وأضاف معاليه: تزداد أهمية هذه اللقاءات في هذا العصر المتغير، حيث تتيح لنا رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة وإنسانية، تقود الثقافة فيه مسيرة التحول.

قوة الحقيقية

وفي كلمته الرئيسة بالقمة، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة: إن الثقافة هي القوة الحقيقية في تشكيل الإبداع، والحفاظ على التراث، وتدفع المجتمعات نحو مستقبلٍ زاخرٍ بالابتكار والأمل.

وعبر ربط ماضينا بحاضرنا، فإننا نبني الأسس القوية للأجيال القادمة، ونُنمّي المواهب والخيال الضروريين لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. وفي عصرٍ تُعيد تشكيله الابتكارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، تبقى الثقافة دليلنا الدائم فهي تُسهم بقوة في تحويل الأفكار إلى أفعال، وتُلهم المجتمعات، وتضمن بقاء الإبداع في صميم التقدم البشري.

ومن خلال مبادرات مثل ((السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث))، والاستراتيجية الوطنية للثقافة والصناعات الإبداعية، والمنصات الجديدة التي تدعم الفنون والملكية الفكرية، نفخر بالاستثمار في منظومة ثقافية مزدهرة للأجيال القادمة.

وكان من أبرز الفعاليات التي انعقدت خلال اليوم الثاني من القمة، الحوار الوزاري لـ(موندياكولت 2025) الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث شارك الوزراء الحاضرون في حوار ديناميكي لاستكشاف كيف تُسهم التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي في تشكيل آلية إنتاج الفنون والثقافة واستهلاكها، وتناولوا تأثير ذلك في أصحاب الحقوق والإبداع البشري.

إثراء

وخلال الحوار، ناقش الوزراء العديد من المواضيع المختلفة، منها: الإثراء الثقافي، والفرص الاقتصادية التي يمكن أن تنشأ عبر الاستفادة من التكنولوجيا، ودور الذكاء الاصطناعي في حماية التراث المادي وغير المادي والحفاظ عليه، والأدوار التي يُمكن أن يقوم بها الشباب في هذا الإطار، وغيرها الكثير.

كما شكلت الثقافة جزءاً أساسياً من النقاشات، التي استكشفت كيف للثقافة أن تلهم أجيال الماضي والحاضر، مع بقائها حجر الأساس لأي مجتمع مُتطلع إلى المستقبل. وأثار الحوار نقاشات رئيسة حول التركيز على شباب اليوم، وتذكر أنهم ليسوا مجرد مستهلكين، بل هم صناع قرار الغد، وبالتالي الحفاظ على حيوية المؤسسات الثقافية.

كما علق معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خلال الحوار قائلاً: عندما أطلقنا القمة الثقافية عام 2017، كان طموحنا يتمثل في إنشاء منصة في أبوظبي للمنظومة الثقافية والإبداعية العالمية بأكملها.

واليوم، يشرفنا أن نشهد تعميق التعاون بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ويونسكو، مع افتتاحنا للحوار الوزاري الثاني في القمة الثقافية. إن وجود وزراء الثقافة هنا في أبوظبي اليوم يبعث برسالة قوية مُفادها أن الثقافة أولوية حيوية للحكومات حول العالم. فهي تتجاوز القطاعات وتتحدث مباشرة عن أجنداتنا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية.

واختتم معاليه كلمته قائلاً: معاً، يمكننا تشكيل عالم لا يتم فيه الحفاظ على الثقافة فحسب، بل تمكينها أيضاً من القيادة؛ حيث يتم الاحتفال بالتنوع؛ ويقود الإبداع التنمية المستدامة لشبابنا والأجيال القادمة.

عناوين

وباعتبار أن موضوع الذكاء الاصطناعي هو أحد العناوين الرئيسة للنقاشات، فقد حاز الاهتمام الكامل خلال اليومين الأول والثاني من القمة، ففي اليوم الأول، توقع محمد جودت، الكاتب والرئيس التنفيذي السابق للأعمال في جوجل إكس، التحديات الهائلة التي سيفرضها الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المزايا الكبيرة التي يوفرها، وكيف يمكن لثورة الذكاء الاصطناعي أن تخدم البشرية في عالمنا اليوم.

وفي نقاش آخر، شارك فيه كلٌ من لمى حوراني، مصممة المجوهرات الشهيرة، وباولو بيتروسيلي، رئيس دار أوبرا دبي، وديفيد كورينز، المدير الإبداعي والمصمم في استوديو كورينز، تم التطرق إلى أنه ليس بالضرورة أن يتم النظر إلى الذكاء الاصطناعي أو أي شكل آخر من أشكال التكنولوجيا، أنها قوة سلبية، بل هي قوة قادرة على خلق ابتكار استثنائي.

وواصلت القمة في يومها الثاني، المناقشات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ولكن من منظور متعدد التخصصات بمشاركة شخصيات من الأوساط الأكاديمية والحكومية والعلمية. واستكشف كلٌ من رياض جوقا، مهندس معماري – شبكة هندسة العمارة في الشرق الأوسط؛ وستيفن كينغ، محاضر أول، جامعة ميدلسكس دبي.

وعماد الدين مسدوا، مدير الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا - سبوتيفاي؛ والدكتور باتريك نواك، المدير التنفيذي - مؤسسة دبي للمستقبل، كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُعزز الإبداع عند استخدامه كأداة لا كبديل، واتفقوا على أنه على الرغم من أنه يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُعزز الكفاءة والابتكار بشكل استثنائي، إلا أن الحفاظ على الحكمة البشرية والأصالة أمرٌ أساسي، لتجنب الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي وضمان أن يكون مُسرّعاً للإبداع، وليس بديلاً عنه.

وتطرق اليوم الثاني أيضاً إلى أهمية المتاحف والمؤسسات الفنية اليوم. ومن خلال جلسة نقاشية ثاقبة، سُلِّط الضوء على المتاحف والأماكن المشابهة لها كمساحات ديناميكية ذات أهمية مُلِحّة. وتناولت مناقشات ثاقبة أخرى خلال اليوم الموضة والأزياء كقوة فكرية وثقافية، ولماذا ركّز التصميم تقليدياً على الإنسان في حين أننا نتعايش مع عدد لا يُحصى من الكائنات الحية الأخرى، وغير ذلك الكثير.

وتضمنت القمة أيضاً كلمات رئيسة ثرية من سوزان باك مورس كبيرة الأساتذة - مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك وجامعة كورنيل، وجلين دي لوري، مدير متحف ديفيد روكفلر للفن الحديث، والسير ويليام سارجنت، رئيس مجلس إدارة استوديوهات فريم ستور، وإياد رهوان، أستاذ ومدير معهد ماكس بلانك للتنمية البشرية، وغيرهم.

وعلى مدار اليومين، تميّزت القمة بعروض ثقافية غامرة لفنانين بارزين، منهم إبراهيم معلوف، وكنان العظمة وكايل سانا، وأنجيليك كيدجو، وقصي المعمري، وعروض الفنون التقليدية العيالة والعازي.