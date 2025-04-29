انطلاق الدورة السنوية السابعة في علم الوثائق والأرشيف بمركز جمعة الماجد

MENAFN - Al-Bayan) انطلقت الاثنين، فعاليات الدورة السنوية السابعة في علم الوثائق والأرشيف، التي ينظمها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، بمشاركة 38 متدرباً ومتدربة يمثلون مؤسسات حكومية متنوعة من داخل الدولة وخارجها.

وتناقش الدورة هذا العام موضوع ((المعيار الدولي للوصف الأرشيفي ISAD(G) والذكاء الاصطناعي: شراكة لبناء أدوات الوصول إلى الذاكرة المؤسسية والوطنية))، بهدف تعزيز الفهم العلمي لأسس الوصف الأرشيفي، واستكشاف آفاق دمج الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات البحث والوصول إلى المعلومات التاريخية.

بدأت الدورة بكلمة ترحيبية للدكتور محمد كامل جاد، المدير العام للمركز، أكد فيها على أهمية الموضوعات المطروحة ودعا المشاركين إلى الاستفادة من موضوعات الدورة.

عقب ذلك، قدّم الدكتور طه محمد نور أبو الخير، المشرف العلمي على الوثائق والأرشيف، برنامج اليوم الأول من الدورة، الذي تضمَّن التعريف بالمعيار الدولي للوصف الأرشيفي ISAD(G)، وأهميته في بناء قاعدة بيانات ضخمة تُمهّد لتطبيق الذكاء الاصطناعي في وصف الوثائق وتصنيفها.

ويشارك في الدورة ممثلون عن عدد من المؤسسات البارزة، منها: مركز دبي للوثائق التاريخية، ودائرة الآثار في أم القيوين، والمجلس التنفيذي لحكومة دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وأكاديمية شرطة الشارقة، ومعهد الشارقة للتراث، وهيئة المحفوظات والوثائق الوطنية بسلطنة عمان، والمجلس الأعلى للقضاء بسلطنة عمان، ومكتبة محمد بن راشد، ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، ومركز المتحف والتاريخ العسكري بأبوظبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وجامعة الوصل.