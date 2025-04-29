تجديد الحوار الثقافي بإصدار كتاب باللغتين العربية والفرنسية

MENAFN - Al-Bayan) تعاونت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مع الأديب والروائي الفرنسي الشهير جيلبير سينويه لتقديم كتاب ((العصر الذهبي للحضارة العربية))، وذلك انطلاقاً من حرص على الاحتفاء بالثقافة العربية وتعزيز حضورها عالمياً.

ويمثل هذا التعاون إنجازاً مهماً لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالأخص قطاع الثقافة الذي قدم الدعم لإعداد النسختين الفرنسية والعربية من الكتاب.

في بداية الأمر، قامت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بدعم إعداد النسخة الفرنسية من الكتاب، ثم توسّع المشروع لاحقاً ليشمل إعداد ترجمة باللغة العربية للكتاب بالكامل.

وتولّى فريق مختص من الباحثين والمتخصصين في التراث العربي مهمة إنجاز الترجمة، تأكيداً على التزام الدائرة بتعزيز الحوار الثقافي، وتشجيع التبادل الفكري، والحفاظ على التراث الثقافي الغني للمنطقة.

كما يجسد هذا الجهد أيضاً حرص دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، على تعزيز الثقافة العربية على المستويين الإقليمي والدولي.

يسلط هذا الكتاب الضوء على إنجازات رائدة لعلماء ومفكرين من العالم العربي في عصره الذهبي، وذلك من خلال إبراز شخصيات مؤثرة من أشهر علماء العالم الإسلامي مثل ابن خلدون وابن سينا والخوارزمي وغيرهم الكثير.

نبذة

في عالم غالباً ما تمزقه الصراعات والانقسامات، يُذكرنا كتاب ((العصر الذهبي للحضارة العربية)) بالإنجازات الفكرية والعلمية والفنية الاستثنائية التي ازدهرت في العالم العربي والإسلامي.

وعبر سلسلة من المقالات، يسلط جيلبير سينويه الضوء على الإنجازات الرائدة لعلماء ومفكرين مثل ابن خلدون، مؤسس علم الاجتماع؛ ابن سينا، الذي أسهم في تطوير علم الطب؛ الخوارزمي، واضع أسس علم الجبر؛ وابن النفيس، مكتشف الدورة الدموية الصغرى؛ وعلي الموصلي، الذي أحدث تطورات في تقنيات جراحة العيون؛ والإدريسي، الذي رسم خرائط دقيقة للعالم.

كما يتناول الكتاب إسهامات ابن رشد، والفارابي، وعمر الخيام وغيرهم من العقول العظيمة التي شكلت مسيرة العلم والفكر.

يحاول الكتاب، أن يضع العالم العربي والإسلامي في أوج تألقه في متناول القارئ الغربي، لذا فهو يقدم استشهادات من النصوص العربية، والأحداث التاريخية، بهدف استعادة الذاكرة التاريخية، ودحض السرديات المجتزأة التي تهمش الإرث العربي الإسلامي، وإعادة الاعتبار لحلقة جوهرية في مسار الحضارة الإنسانية.

وفضلاً عن كل ما سبق، فإن كتاب ((العصر الذهبي للحضارة العربية)) ليس مجرد أنطولوجيا أو مختارات فكرية، بل نافذة على الإرث الفكري والثقافي للحضارة العربية الإسلامية.

جاءت ترجمة هذا الكتاب للقارئ العربي لتمكينه من التعرف على كيفية تلقي الآخرين لثقافته عند انتقالها إلى بيئات مختلفة، مما يكشف عن طرق قراءة التراث العربي والإسلامي، وأساليب التعامل معه، في ظل وجود عوامل ثقافية أخرى تركت أثرها في تلقي الغرب للإسلام والعرب.

أهمية

يُعدّ ((العصر الذهبي للحضارة العربية)) تذكيراً ضرورياً بإسهامات العالم العربي الإسلامي في تاريخ الفكر الإنساني.

فهو يتحدى الصور النمطية، ويقدّم رؤية أكثر توازناً وثراء للحضارة العربية، مشجعاً القرّاء العرب والغرب على إعادة النظر في الإرث المشترك فيما بينهم.

حرصت النسخة المترجمة للغة العربية على تقديم النص كما هو، مع محاولة إضافة بعض المعلومات في الهوامش عند الضرورة، كما كان هناك اهتمام بإيراد الآيات القرآنية مباشرة، وكذلك النصوص الشعرية وبعض الاقتباسات من مصادرها الأصلية، مع الحفاظ على دقة النص.

يتوفر كتاب ((العصر الذهبي للحضارة العربية)) الآن باللغتين الفرنسية والعربية، ويمكن شراؤه من المكتبات الكبرى ومتاجر التجزئة الإلكترونية.

كما سيُعرض الكتاب في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يُقام في الفترة من 26 أبريل إلى 5 مايو 2025.