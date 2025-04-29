كتاب "التثقيف زمن التأفيف" يناقش الثقافة البصرية وتأثيرها في تشكيل الوعي

MENAFN - Al-Bayan) في إطار فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أشهرت الطبعة الثانية من كتاب ((التثقيف زمن التأفيف)) للكاتبة الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، أول سفيرة للثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ((الألكسو)).

أداة تواصل

يتناول الكتاب العديد من الموضوعات والأفكار حول الثقافة والمجتمع والفنون العربية والعالمية، وينهل من مصادر معرفية متنوعة، مسلطاً الضوء على الكثير من الأمثلة والاقتباسات من التراث العربي، بغية تقديم أمثلة عن ((التأفف))، وهو المصطلح الذي تستخدمه المؤلفة للتعبير عن حالة الحيرة النفسية والتعجب التي يعيشها المجتمع العربي المعاصر.

ويعكس الكتاب أهمية الوعي بتأثير السرد البصري والذي يعد أداة تواصل، ووسيلة تأثير وتحفيز، ومرآة تعكس الهوية وتحفّز التغيير، وخاصة في ظل عالم سريع الإيقاع، حيث تتدفق الصور بشكل لحظي، مما يستوجب إعادة التفكير في العلاقة بالصورة: كيفية قراءتها وكيفية تصنيعها وكيفية منحها المعنى الذي يليق بتأثيرها.

كما يعزّز الكتاب من أهمية التأمل والخيال لسد الفجوة بين العلم والمعتقد، مقترحاً مفهوماً جديداً هو ((التأفف المبدع)) كمساحة للتفكير والحوار، ويحفز الكتاب القارئ على التأمل في تأثير المفاهيم على حياته اليومية، كما يسلط الضوء على التوترات النفسية والاجتماعية التي قد تنشأ نتيجة للتغيرات الثقافية.

وعي جمعي

ويناقش الكتاب بعداً فكرياً مغايراً فمن خلال ((البحث في دولاب النوستالجيا))، و((الجمال أم الفائدة؟)) تعرض فصول الكتاب تأثير الصورة في الوعي الجمعي، وظاهرة ((الميمز)) التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث تتعامل معها المؤلفة كمادة ثقافية ثرية أثرت في التعاملات ويتم تداولها بشكل متزايد، ودور الفنان صانع المحتوى البصري في الحد من التأثيرات السلبية وتزكية الإيجابي، وقدرة السرد البصري على لفت الانتباه والتأثير في الجمهور، والعناصر المؤثرة في السرد البصري (الأصالة؟ الجِدّة؟ أم النوستالجيا؟).

خلطة سحرية

وبسؤاله عن كيفية اختياره لتصميم غلاف كتاب ((التثقيف زمن التأفيف)) بشكل متوافق مع الموضوع وبأسلوب معبر وذكي، قال الفنان كريم آدم الذي صمم أكثر من 700 غلاف كتاب لأكثر من 30 دار نشر في العالم العربي، ((عندما قرأت الكتاب وجدت فيه الخلطة السحرية التي أحبها.

حيث يوجد فيه جزء كبير نوستالجيا، وجزء آخر يتحدث عن أشياء ملموسة ومحسوسة بشكل كبير، وفي نفس الوقت يوجد جزء ساخر وطريف بأسلوب جذاب، وكان التحدي ليس سهلاً، فاخترت أولاً أن تكون الألوان لافتة ومتنوعة نظراً لتنوع المواضيع.

وكذلك فكرة الألوان المتناغمة بشكل كبير ولكنها تعتبر تجريدية، وكانت الفكرة الثانية النوستالجيا وهي عامل أساسي، حيث تناول الكتاب أفلاماً ومشاهد معينة لها معان، وكان لا بد أن أظهر هذه المشاهد في الغلاف، والجزء الثالث الذي كان يتحدث عن التاريخ والذي عبرت عنه ببعض التماثيل والمباني القديمة.

وخلق المزج بين التاريخ العريق والحداثة نوعاً من التفاعل والعمق في الغلاف، والحمد لله خرج تصميم الغلاف يشبه الكتاب))، وأوضح أن التكامل الحقيقي ليس توازناً شكلياً، لكنه شراكة روحية بين الكلمة والصورة كل واحد منهما يغني عن الآخر ويخلق تجربة ثقافية أعمق وأصدق.