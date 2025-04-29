متخصصون: الخيال قوة سحرية تعزز قدرات الأطفال

MENAFN - Al-Bayan) أكد كتّاب وأكاديميون متخصصون في أدب الطفل أن الخيال يشكل قوة سحرية أساسية في عالم الطفولة، إذ يسهم في بناء شخصيات قصصية قادرة على التغلب على الصعاب، ويشجع الأطفال على الإيمان بقدراتهم، وتقديم التضحيات لتحقيق أحلامهم، مشددين على أهمية دمج العناصر الواقعية بالخيالية لإثراء القصص وإثارة فضول القراء الصغار.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان ((أبعد من الخيال))، استضافها ملتقى الثقافة ضمن جلسات الدورة الـ16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، المقام في مركز إكسبو الشارقة.

وشارك في الجلسة كل من الكاتبة والرسامة والمدربة الإماراتية ميثاء الخياط، والكاتبة الإماراتية المتخصصة في أدب الطفل حصة المهيري، والدكتورة فاطمة الزهراء بن عراب، الكاتبة والأكاديمية الجزائرية المهتمة بأدب الطفل، وثروت تشادا، الكاتب الأمريكي من أصل هندي المهتم بالأساطير الهندية وحكايات ألف ليلة وليلة، وأدارت الحوار الدكتورة لمياء توفيق.

أدب اليافعين

وتحتضن أروقة ((مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2025)) مجموعة من الكتب والإصدارات المتنوعة، التي تلبي تطلعات اليافعين ما بين القصص المشوقة إلى الروايات الأدبية المؤلفة والمترجمة والأجنبية، ما يعكس تنوعاً ثقافياً وفكرياً، يُثري تجربة القراءة لدى تلك الفئة العمرية، ويتيح أمامهم منصات تفاعلية، تجمع بين التعلُّم والترفيه.

وعرض جناح ((المستقبل الرقمي- الإمارات العربية المتحدة)) سلسلة إصدارات ((الأب المُحب)) لأدب اليافعين، وهي سلسلة مترجمة من الأدب الصيني تلبي روح المغامرة وتعلم الإقدام، ومنها كتاب ((أبي.. أين ذهبت؟)) للمؤلف شيانغ تزِه دنغ، أحد أبرز الكُتّاب في مجال أدب الطفل.

كما شملت المجموعة كتاب ((وعود عبر الزمان)) للمؤلفة آ نان، الحاصلة على الماجستير في الأدب والفن، وكتاب ((أملاً في ابتسامتك)) للمؤلفة لو تشي وانغ، التي أصدرت أول أعمالها في سن الثالثة عشرة، بالإضافة إلى كتاب ((بروفيسور غريب الأطوار)) للمؤلف تيان نينغ وانغ، الذي حصد جوائز عديدة.

من جهته عرض جناح ((مجموعة كلمات)) مجموعة مختارة من الروايات المترجمة الموجهة لليافعين، ومنها ((الإلياذة والأوديسة)) التي تقدم الملحمتين الرمزيتين لهوميروس، وكتبت نصها سِلين بوتارد، وترجمته إلى العربية سارة عمار.

وتضمنت الإصدارات أيضاً رواية ((ألف ليلة وليلة في الطوارئ)) المنقولة عن رواية ((إليكم إذاً، حكايات ألف ليلة وليلة في قسم الطوارئ))، والرواية من تأليف د. ميرمو وبابتيست بوليو، وتحكي بقدر كبير من الإحساس والطرافة حكايات طبيب طوارئ عن يومياته مع المرضى في هذا القسم.

هذا بالإضافة إلى رواية ((اسم المستخدم: إيفي))، إلى جانب رواية ((بطل الظل)) لـ((جين لوين يانغ وسوني ليو))، ورواية ((أريد مور)) لـ((روكسانا خان)) وشملت الأعمال الأدبية المعروضة في جناح ((مجموعة كلمات))، السلسلة المترجمة ((ثلاثية الحصان أبو دولار)) الأفضل مبيعاً للكاتبة لورين سانت جون.

((روعة القوافي))

أكد متخصصون في أدب الطفل أن الإيقاع الموسيقي للغة والقافية ليس ترفاً بل يمثل جسراً حيوياً يصل بين الإحساس والقارئ الصغير، مشددين على أن اختيار الكلمات ذات الجرس الموسيقي، والاعتماد على الرسومات المتناغمة مع النصوص الإيقاعية، يسهم في خلق تجربة حسية وجمالية متكاملة، تعزز فهم الأطفال ومتعتهم بالقراءة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان ((روعة القوافي في كتب الأطفال))، أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي ينظم حالياً في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار ((لتغمرك الكتب))، وتستمر فعالياته حتى الرابع من مايو المقبل.

وشارك في الجلسة كل من براء العاوور، الرسامة الفلسطينية المتخصصة في رسوم أدب الأطفال والحائزة جوائز دولية، وسيتال جوراسيا تشابمان، الشاعرة وكاتبة الأطفال البريطانية، وأدارت الحوار الإعلامية تسنيم زياد.

ورشة ((أدب الرعب))

في رحلة إبداعية شائقة قاد الكاتب والروائي المصري محمد عصمت، المتخصص في أدب الرعب، الأطفال المشاركين في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ضمن ورشة عمل حملت عنوان ((أدب الرعب - أنواعه وكيف تكتبه))، أقيمت في ركن القصص المصوّرة.

وخلال الورشة أوضح عصمت أن الهدف هو تعريف الأطفال بأدب الرعب وأنواعه المختلفة، وكيفية البدء بكتابة قصة رعب تناسب أعمارهم، تساعدهم على مواجهة مخاوفهم الداخلية بطريقة آمنة وإبداعية.

بدر البدور والمغزل المسحور

وفي سياق الفعاليات حوَّل الحكواتي نزار القمري قصة عالمية يعرفها الأطفال باسم (الأميرة النائمة)، إلى حكاية (بدر البدور والمغزل المسحور)، ضمن فعاليات ركن القراء المقام.

لم يكتفِ نزار القمري بمجرد السرد القصصي النمطي، وإنما جلب معه نماذج لقلعة مصغرة، وساحرة على شكل لعبة تشبيهاً بساحرات الحكايات الخرافية، التي تطير في الهواء.

واعتمد القمري تقنيات عدة أخرى، راوحت بين الصوتية والضوئية وخيال الظل، لتوفير أقصى قدر من التفاعل بين الأطفال والقصة، الأمر الذي نجح فيه إلى حد كبير، وانعكس في مرح الأطفال ومحاكاتهم لطيران الساحرة والترحيب بالأمير، وتقليد الأصوات المختلفة، وتسجيل تجربة لا تنسى في زيارة مهرجان الشارقة القرائي للطفل.