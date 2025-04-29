"الإمارات للمكتبات" تبحث التعاون مع الخزانة الحسنية بالرباط

MENAFN - Al-Bayan) زار وفد من جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، برئاسة فهد المعمري رئيس مجلس الإدارة، الخزانة الحسنية في القصر الملكي بالرباط، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد شوقي بنبين، مدير الخزانة.

وخلال الزيارة، تم بحث ومناقشة المفاهيم المتعلقة بالكتب المخطوطة والمطبوعة، واستعراض تاريخ خزائن الكتب ودورها في حفظ التراث المعرفي.

كما اطلع الوفد على آليات العمل المتبعة في قسم الترميم، حيث تم استعراض طرق التجليد والترميم اليدوي والآلي للكتب والمخطوطات.

كما شملت الجولة زيارة قسم الرقمنة، حيث تعرف الوفد إلى أنظمة رقمنة المخطوطات، وأساليب حفظها رقمياً لضمان استدامة هذا الإرث الثقافي للأجيال القادمة.

إضافة إلى ذلك، تمت زيارة قسم خدمة الباحثين، والاطلاع على الجهود المبذولة لدعم الباحثين المتخصصين في مجال التحقيق العلمي للمخطوطات.

وفي ختام الزيارة، تسلم الوفد مجموعة من الإصدارات الحديثة الخاصة بالخزانة الحسنية، والتي تسلط الضوء على جوانب متعددة من التراث العربي الإسلامي.

وعبّر فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، عن سعادته بهذه الزيارة، قائلاً: ((تشرفت جمعية الإمارات للمكتبات بزيارة واحدة من أبرز المؤسسات الثقافية العريقة في العالم العربي، حيث بحثنا مع إدارة الخزانة سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات الترميم، والرقمنة، وخدمة الباحثين.

إن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الجمعية في تطوير العمل المكتبي والمعرفي إقليمياً ودولياً)).