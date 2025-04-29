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"مكتبات الشارقة" تفتتح معرض "عدسة البدايات الأدبية"

"مكتبات الشارقة" تفتتح معرض "عدسة البدايات الأدبية"

2025-04-29 03:03:19
(MENAFN- Al-Bayan) افتتحت مكتبات الشارقة معرض ((عدسة البدايات الأدبية)) في ((مول 06))، أول من أمس، بمنطقة الجرينة، ويستمر حتى 4 مايو المقبل، بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وذلك ضمن برنامج الفعاليات التي تنظمها ((مكتبات الشارقة))، بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس أول مكتبة عامة في الإمارة.

يسلط المعرض الضوء على مسيرة خمسة من أبرز الأدباء الإماراتيين هم: أحمد أمين المدني وحبيب الصايغ ومريم جمعة فرج وأحمد راشد ثاني وسالم الحتاوي، من خلال عرض سيرهم الذاتية وإصداراتهم الأولى، بهدف تقديم تجاربهم، التي انطلقوا بها في عالم الأدب والكتابة للجمهور.

وإبراز إسهاماتهم في المشهد الثقافي لدولة الإمارات، بما يعزز حضور هذه النماذج الملهمة في الذاكرة الأدبية للمجتمع، وتقديمها للأجيال الصاعدة قدوة في القراءة والكتابة والإبداع.

ويتضمن المعرض ركناً خاصاً يمكّن الزوار من استخدام آلة كاتبة قديمة لكتابة رسائل تشجيعية تحث على القراءة، بما يضفي طابعاً شخصياً وتفاعلياً على التجربة، ويعمق العلاقة بين الجمهور والأدب.

ويضم المعرض مقهى ثقافياً مصغراً يمنح الزائرين تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الاستكشاف والتأمل والاستمتاع بأجواء أدبية حافلة بالإلهام.
وذكرت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة، إن تسليط الضوء على هؤلاء الكتّاب وتكريم نتاجهم ومسيرتهم يمثل استذكاراً لدورهم وإسهاماتهم ودعوة مفتوحة للأجيال الجديدة لأخذ زمام المبادرة، والانخراط في مشروع معرفي مستدام، يستمد جذوره من تاريخ غني، ويصوغ مستقبلاً نفخر به، ونعتز برواده.

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