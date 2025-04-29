موعد مباراة الهلال والأهلي اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

MENAFN - Al-Bayan) تعتبر مواجهات الأهلي والهلال السعوديين من أبرز وأقوى المنافسات، ليس في كرة القدم السعودية، بل والعربية والآسيوية، وحتى أخيراً باتت تحظى بمتامبعة عالمية كذلك.

ويعتبر سجل الهلال ناصعاً آسيوياً، بينما يتطلع الأهلي لمواصلة مشواره نحو لقب آسيوي أول.

ويستعد الهلال والأهلي لصدام ناري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

موعد مواجهة الهلال ضد الأهلي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تلعب مباراة الهلال ضد الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم الثلاثاء 29 إبريل في المواعيد التالية:

الساعة8:30 مساء اليوم بتوقيت الإمارات.

7:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

وينقل اللقاء على الهواء مباشرة عبر قناة SSC1 HD.

كما يمكن متابعة اللقاء في دول الخليج على قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1، هذا بالإضافة إلى قنوات أخرى تشمل beIN Sports AFC 1 HD وقناة الكأس 9 HD. ويتوفر البث عبر منصات رقمية مثل "شاهد VIP"، "بي إن كونكت"، "ستارز بلاي".

التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة المرمى: ميندي

الدفاع: ماتياس داماس، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي

الوسط: فرانك كيسيه، زياد الجهني، جالينو

الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، فيرمينو

التشكيل المتوقع للهلال:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: ياسر الشهراني، كوليبالي، حسان تمبكتي، رينان لودي

الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، ماركوس ليوناردو

الهجوم: مالكوم، سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش