الأهلي والهلال.. كلاسيكو الـ 1.5 مليار في نصف نهائي النخبة

MENAFN - Al-Bayan) تتجه أنظار عشاق الكرة العربية مساء اليوم صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث يستضيف مواجهة من العيار الثقيل بين الهلال والأهلي، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

المباراة المرتقبة تجمع بين فريقين تتجاوز قيمتهما السوقية مجتمعة 1.5 مليار ريال سعودي (نحو 1.47 مليار درهم إماراتي أو 345 مليون يورو)، وذلك وفقًا لأرقام موقع ((ترانسفير ماركت))، ويملك الهلال اليد العليا من حيث القيمة، إذ تقدر قيمته بـ 180 مليون يورو (نحو 770 مليون ريال)، متفوقًا بفارق عشرة ملايين يورو عن الأهلي الذي تبلغ قيمته 169.9 مليون يورو (727 مليون ريال)، ليحتفظ الهلال بلقب ((الأغلى)) في القارة الآسيوية.

ورغم أن المنافسة تشمل نخبة أندية آسيا، إلا أن ثلاثة أندية سعودية فقط (الهلال، الأهلي، والنصر) تسيطر على 79.3% من إجمالي القيمة السوقية للأندية الثمانية التي لعبت ربع النهائي، بإجمالي 525.6 مليون يورو من أصل 663 مليونًا، مما يعكس حجم الاستثمار الكبير في الكرة السعودية.

رحلة الفريقين إلى نصف النهائي

بلغ الأهلي هذا الدور بعد فوزه بثلاثية نظيفة على بوريرام يونايتد التايلاندي، فيما ضرب الهلال بقوة وسحق جوانجو الكوري الجنوبي بسبعة أهداف دون رد، في انتصار أكد جاهزيته الكاملة للمنافسة على اللقب.

وستحدد مواجهة الليلة هوية أول المتأهلين إلى النهائي، في انتظار الفائز من اللقاء الآخر الذي يجمع غدًا النصر السعودي بكاوازاكي فرونتال الياباني.

تاريخ المواجهات.. كفة متكافئة

اللقاء المرتقب سيكون الثالث بين الهلال والأهلي على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما سبق لهما أن تواجها في دور الـ 16 نسخة 2019. حينها، فاز الهلال ذهابًا 4-2، ورد الأهلي إيابًا بهدف نظيف، دون أن يكفيه ذلك للعبور.

محليًا، تبادل الفريقان الانتصارات هذا الموسم، ففاز الهلال ذهابًا بهدفين مقابل هدف في دوري روشن، بينما ثأر الأهلي إيابًا بفوز مثير بثلاثة أهداف لهدفين.

وفي كأس السوبر السعودي، احتكم الفريقان لركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، وابتسم الحظ للهلال الذي حسم المواجهة 4-1، وكل تلك المعطيات تجعل من لقاء الليلة صراعًا مفتوحًا يصعب التكهن بمصيره.

ضربة موجعة للهلال

وقبل موقعة جدة، تلقى الهلال ضربة موجعة بخروج مدافعه البرتغالي جواو كانسيلو من الحسابات بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال لقاء جوانجو.

وسيغيب كانسيلو عن الملاعب لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، بحسب التقديرات الطبية، مما يفرض تحديًا إضافيًا على المدرب جورجي جيسوس في ظل أهمية المباراة.