قمة نارية في ملعب الإمارات.. أرسنال يحاول انتزاع الحلم الأوروبي من فم باريس

MENAFN - Al-Bayan) تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب ((الإمارات)) في لندن، حيث يحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا ثقيلًا على أرسنال الإنجليزي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

وتنطلق المباراة في الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وسط ترقب كبير لموقعة قد تحدد بشكل مبكر معالم أول المتأهلين إلى نهائي الحلم الأوروبي.

يدخل أرسنال المواجهة بمعنويات مرتفعة مدعومًا بسجل مميز في النسخة الحالية من البطولة، إذ لم يعرف طعم الخسارة في آخر ثماني مباريات خاضها بدوري الأبطال، محققًا سبعة انتصارات وتعادلًا وحيدًا.

ويعد هذا السجل من أفضل السجلات الأوروبية في تاريخ النادي الحديث، ولا يتجاوزه سوى ما حققه الجيل الذهبي في موسم 2005-2006، حين خاض المدفعجية 12 مباراة متتالية دون هزيمة (8 انتصارات و4 تعادلات) قبل أن يخسروا النهائي أمام برشلونة.

هذا التفوق الرقمي يمنح المدرب ميكيل أرتيتا ورجاله دفعة معنوية قوية قبل الاصطدام بفريق بحجم باريس سان جيرمان، خاصة أن الفريق اللندني أظهر خلال مشواره قدرة كبيرة على التعامل مع الضغوط والمباريات الكبرى، كان أبرزها إقصاؤه لحامل اللقب ريال مدريد في ربع النهائي بنتيجة عريضة بلغت 5-1 في مجموع الذهاب والإياب.

على الجانب الآخر، تبدو رحلة باريس إلى لندن محفوفة بالمخاطر، بالنظر إلى سجله المتواضع على الأراضي الإنجليزية.

فقد خسر الفريق الباريسي خمس مباريات من أصل آخر ست مواجهات خاضها خارج الديار ضد أندية إنجليزية في دوري الأبطال، واكتفى بانتصار يتيم.

وكانت هذه الهزائم على يد مانشستر سيتي (مرتين)، وأرسنال، ونيوكاسل، وأستون فيلا، مما يضع كتيبة المدرب لويس إنريكي تحت ضغط إضافي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب المرتقبة في باريس يوم 7 مايو المقبل.

وتاريخيًا، يُعد مانشستر سيتي هو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي ألحق بباريس هزيمتين في نسخة واحدة من البطولة، وذلك خلال موسم 2020-2021، عندما تفوق عليه في نصف النهائي (2-1 في باريس و2-0 في مانشستر)، وهي ذكرى لا يرغب الفريق الباريسي في تكرارها بأي حال من الأحوال.

ورغم المعاناة خارج ملعبه، تمكن باريس سان جيرمان من حجز مقعده في نصف النهائي بصعوبة بالغة، بعدما اجتاز عقبة أستون فيلا بنتيجة 5-4 بمجموع مباراتي ربع النهائي، أما أرسنال، فقدّم واحدة من أفضل مبارياته القارية هذا الموسم بإقصاء ريال مدريد بطريقة ساحقة، عززت طموحاته بالعودة مجددًا إلى النهائي الأوروبي الذي غاب عنه منذ ما يقارب عقدين من الزمن.

المواجهة بين أرسنال وباريس سان جيرمان هذه المرة تحمل طابعًا خاصًا، فهي تجمع بين فريقين يتشابهان إلى حد كبير في الأسلوب، مع اعتماد كلاهما على الهجوم السريع والاستحواذ على الكرة، إلى جانب امتلاكهما ترسانة هجومية قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة.

كما تُضفي حقيقة أن الفائز من هذه الموقعة سيواجه المنتصر من مواجهة برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، إثارة إضافية على اللقاء، إذ يسعى كل طرف لكتابة فصل جديد في تاريخه الأوروبي وتحقيق حلم التتويج بالكأس ذات الأذنين.

ومع امتلاء مدرجات ملعب ((الإمارات)) بالجماهير الحمراء الداعمة للمدفعجية، سيكون الضغط على الضيوف أكبر، بينما يطمح أصحاب الأرض لاستغلال عامل الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة مريحة قبل موقعة الإياب.