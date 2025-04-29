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حسن حبيب: الدوري الهولندي وجبة كروية دسمة

حسن حبيب: الدوري الهولندي وجبة كروية دسمة

2025-04-29 03:03:17
(MENAFN- Al-Bayan) أكد حسن حبيب، مدير قناة دبي الرياضية، أن الحصول على حقوق البث الحصري للدوري الهولندي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعد إضافة مهمة للقناة، ويعزز مكانتها لدى الجمهور العربي الواسع، وقال: ((الدوري الهولندي من أقوى الدوريات في العالم والسادس أوروبياً، ولطالما تميز بولادة كبار النجوم، والعديد منهم متواجدون حالياً في أكبر الأندية الأوروبية سواء كونهم لاعبين أو مدربين)).
وأضاف: ((يتميز الدوري الهولندي بالكرة الجميلة، وهو الثاني في معدلات التهديف على الصعيد الأوروبي، ما يشكل إضافة ومتعة كروية لمحبي كرة القدم)).
وتابع: ((لقد أنجب الدوري أساطير كرة القدم العالمية مثل رود غوليت ويوهان كرويف وماركو فان باستن، وكذلك كبار المدربين، ونحن حريصون على تقديم وجبة كروية دسمة لمحبي كرة القدم، مثلما حصلنا في السابق على حقوق بث الدوري الألماني، وأسهمنا في رفع قيمته وانتشاره في المنطقة العربية، واليوم نحرص على أن نخطو نفس الخطوة مع الدوري الهولندي، الذي يشكل إضافة نوعية على شاشة دبي الرياضية حتى نكوّن باقة متنوعة من كل الأحداث، التي تضم أيضاً الدوري الأمريكي المعزز بالنجم العالمي ليونيل ميسي، والدوري السويدي، ونستعد لاقتناء بعض مباريات الدوري البرتغالي ومباريات من الدوري التركي، إضافة إلى الدوري التركي للرجال والسيدات في الكرة الطائرة)).
إضافة
من جهته تقدم عبد الرحمن محمد، لاعب منتخبنا الوطني سابقاً والمحلل الفني، بالشكر إلى قناة دبي الرياضية، على اقتنائها حقوق بث الدوري الهولندي، لما يشكله من إضافة للمشاهد العربي، وقال: ((يعتبر هذا الدوري من الدوريات الكبيرة في أوروبا، وهو مصنف سادساً بعد الدوريات الخمسة الأوائل، ويضم فرقاً كبيرة وعريقة، تنافس في البطولات الكبرى، على رأسها أياكس أمستردام، وكذلك يضم لاعبين كباراً)).
واعتبر إسماعيل راشد، لاعب منتخبنا الوطني سابقاً والمحلل الفني، أن الدوري الهولندي إضافة متميزة لقناة دبي الرياضية مثلما كان الدوري الألماني سابقاً، وقال: ((الدوري الهولندي من أفضل الدوريات الأوروبية، ويحظى بمتابعة واسعة في دول الخليج، وأعتقد أنه سيشكل إضافة للمشاهدين والمدربين واللاعبين، لأن الدوري الهولندي يقدم الكرة الشاملة، وأنجب مجموعة متميزة من أفضل اللاعبين في العالم)).

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