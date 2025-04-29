  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
دي يونغ: سنصل إلى 100 مليون منزل عبر "دبي الرياضية"

دي يونغ: سنصل إلى 100 مليون منزل عبر "دبي الرياضية"

2025-04-29 03:03:16
(MENAFN- Al-Bayan) 10 ملايين هولندي يقضون 10 ساعات أسبوعياً لمشاهدة المباريات
كشف جان دي يونغ الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم أن اتفاقية الشراكة مع قناة دبي الرياضية تشكل محطة رئيسية للانتشار عربياً، حيث سيصل إلى أكثر من 100 مليون منزل، وقال: سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستمكننا من الوصول إلى أكثر من 100 مليون منزل، وهو أمر مهم بالنسبة لنا للترويج للكرة الهولندية، لدينا تراث كروي غني، لقد وصلنا 3 مرات إلى نهائي كأس العالم وفزنا بالعديد من الجوائز، وقدمنا للعالم العديد من الأساطير مثل يوهان كرويف وماركو فان باستن وفرانك ريكارد.
وأضاف: ((سعداء أيضاً بتواجدنا في دبي التي تبدي اهتماماً عالياً بأصحاب المواهب، وهو ما يمثل فرصة لنا لتعزيز مكانة الدوري الهولندي الممتاز الذي يمتلك تاريخاً عريقاً في كرة القدم، ستمنحنا هذه الاتفاقية الفرصة لأن نكون جزءاً من قنوات دبي الرياضية التي تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، حيث تمثل المذكرة خياراً مناسباً يمكننا من الوصول إلى عالم جديد مليء بالناس المحبين لكرة القدم رغم أننا دولة صغيرة نسبياً.
وأوضح دي يونغ أن الجمهور العربي سيستمتع من خلال قناة دبي الرياضية بوجبة دسمة ومتكاملة من كرة القدم الهولندية الجذابة والتي تشهد مبارياتها الكثير من الأهداف، مشيراً إلى أن الجمهور سيكتشف أيضاً العديد من المواهب الذين يتم إعدادهم لغزو كرة القدم العالمية بعد بضع سنوات عندما ينتقلون إلى دوريات أكبر.
عمل قاعدي
وعن تألق الدوري الهولندي في إنتاج المواهب بشكل دوري، قال دي يونغ: ((نهتم بالعمل القاعدي، لدينا العديد من الأكاديميات على مستوى عالٍ جداً، ولدينا الكثير من اللاعبين الموهوبين، الصبي والفتاة في هولندا يحلمان بأن يصبحا لاعبي كرة قدم محترفين، لذا دورينا خزان لا ينضب من المواهب الشابة، وكأن الأكل الهولندي يحتوي على مكونات خاصة تساعد على إنشاء كثير من اللاعبين الجيدين)).
وأضاف: نحن دولة صغيرة يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة منهم 10 ملايين متيمون بكرة القدم يقضون أسبوعياً 10 ساعات في مشاهدة المباريات ومناقشة كرة القدم.
وصرح دي يونغ أن الكرة الهولندية لا تكتفي فقط بصناعة المواهب واللاعبين الجيدين بل تقدم أيضاً أفضل المدربين في العالم مثل لويس فان غال، وأرني سلوت الذي قاد ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
وأكد دي يونغ أن احتلال الدوري الهولندي المركز السادس على صعيد الدوريات الكبرى في أوروبا يعد مكسباً يجب الحفاظ عليه، وهو هدف مشترك تدعمه جميع الأندية وقال: نجاح الدوري الهولندي تحقق بفضل الجهد الجماعي للأندية، وقد أثبت جدارته كأحد أهم الدوريات في أوروبا.
وأشار الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الهولندي إلى أن العمل مستمر من أجل مواصلة نجاح الأندية في المسابقات الأوروبية للبقاء ضمن النخبة على الصعيد القاري، موضحاً أن دخول قائمة الخمسة الأوائل أمر صعب قياساً على الإمكانات المتاحة حالياً ومقارنة عدد سكان هولندا بباقي الدول أصحاب المراكز الأولى (إنجلترا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا وفرنسا).

MENAFN29042025000110011019ID1109488170

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث