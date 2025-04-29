خالد الحنطوبي سفيراً للطائرة الإماراتية في بطولات قارية وعالمية للكرة الطائرة الشاطئية

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خالد الحنطوبي سفيراً للطائرة الإماراتية في بطولات قارية وعالمية للكرة الطائرة الشاطئية
(MENAFN- Al-Bayan) يستعد الحكم الدولي الإماراتي خالد راشد الحنطوبي، لخوض مهمة تحكيمية رفيعة المستوى خلال عام 2025، وتشمل مشاركته في إدارة مباريات بطولات قارية وعالمية.
ويبدأ الحنطوبي مهمته بالمشاركة في إدارة مباريــــات البطولة الآســـيوية للكرة الطائرة الشاطئيــــة، التي تستضيفـــــها العاصمة القطرية الدوحة حالياً ولغاية 4 مايــــو 2025 بمشاركة نخبة من أقوى الفرق الآسيوية.
ويواصل الحنطوبي مهمته مباشرة في قطر، من خلال إدارة مباريات بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئيــــة التي تقــــام مــــن 5 إلى 11 مايـــــو 2025، وتُعــــد إحدى المحـــــطات الإقليــــمية المهـــــمة على مستـــــــوى المنــــافســـات الآسيـــــوية. وفي محطة ثالثة دولية، ينضم الحنطوبي إلى طاقم تحكيم بطولة التحدي الدولية للكرة الطائرة الشاطئية، والتي تقام في مدينة شيامن الصينية من 12 إلى 19 مايو 2025، وهي إحدى البطولات المعتمدة ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.
وتُختتم جولة الحكم الدولي الإماراتي بمشاركته في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية فــي المملكة الأردنية الهاشمية، بدايةً من 20 مايو 2025، وتؤكد هذه المشاركات المتنوعة في بطولات آسيوية وعالمية على الخبرة والاحترافية العالية التي يتمتع بها خالد راشد الحنطوبي، ما يجعله واحداً من أبرز الكفاءات التحكيمية الموثوقة إقليمياً ودولياً، وسفيراً مشرفاً للتحكيم الإماراتي في المحافل الكبرى.
ويبدأ الحنطوبي مهمته بالمشاركة في إدارة مباريــــات البطولة الآســـيوية للكرة الطائرة الشاطئيــــة، التي تستضيفـــــها العاصمة القطرية الدوحة حالياً ولغاية 4 مايــــو 2025 بمشاركة نخبة من أقوى الفرق الآسيوية.
ويواصل الحنطوبي مهمته مباشرة في قطر، من خلال إدارة مباريات بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئيــــة التي تقــــام مــــن 5 إلى 11 مايـــــو 2025، وتُعــــد إحدى المحـــــطات الإقليــــمية المهـــــمة على مستـــــــوى المنــــافســـات الآسيـــــوية. وفي محطة ثالثة دولية، ينضم الحنطوبي إلى طاقم تحكيم بطولة التحدي الدولية للكرة الطائرة الشاطئية، والتي تقام في مدينة شيامن الصينية من 12 إلى 19 مايو 2025، وهي إحدى البطولات المعتمدة ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.
وتُختتم جولة الحكم الدولي الإماراتي بمشاركته في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية فــي المملكة الأردنية الهاشمية، بدايةً من 20 مايو 2025، وتؤكد هذه المشاركات المتنوعة في بطولات آسيوية وعالمية على الخبرة والاحترافية العالية التي يتمتع بها خالد راشد الحنطوبي، ما يجعله واحداً من أبرز الكفاءات التحكيمية الموثوقة إقليمياً ودولياً، وسفيراً مشرفاً للتحكيم الإماراتي في المحافل الكبرى.
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