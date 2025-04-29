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خالد الحنطوبي سفيراً للطائرة الإماراتية في بطولات قارية وعالمية للكرة الطائرة الشاطئية

خالد الحنطوبي سفيراً للطائرة الإماراتية في بطولات قارية وعالمية للكرة الطائرة الشاطئية

2025-04-29 03:03:16
(MENAFN- Al-Bayan) يستعد الحكم الدولي الإماراتي خالد راشد الحنطوبي، لخوض مهمة تحكيمية رفيعة المستوى خلال عام 2025، وتشمل مشاركته في إدارة مباريات بطولات قارية وعالمية.
ويبدأ الحنطوبي مهمته بالمشاركة في إدارة مباريــــات البطولة الآســـيوية للكرة الطائرة الشاطئيــــة، التي تستضيفـــــها العاصمة القطرية الدوحة حالياً ولغاية 4 مايــــو 2025 بمشاركة نخبة من أقوى الفرق الآسيوية.
ويواصل الحنطوبي مهمته مباشرة في قطر، من خلال إدارة مباريات بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئيــــة التي تقــــام مــــن 5 إلى 11 مايـــــو 2025، وتُعــــد إحدى المحـــــطات الإقليــــمية المهـــــمة على مستـــــــوى المنــــافســـات الآسيـــــوية. وفي محطة ثالثة دولية، ينضم الحنطوبي إلى طاقم تحكيم بطولة التحدي الدولية للكرة الطائرة الشاطئية، والتي تقام في مدينة شيامن الصينية من 12 إلى 19 مايو 2025، وهي إحدى البطولات المعتمدة ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.
وتُختتم جولة الحكم الدولي الإماراتي بمشاركته في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية فــي المملكة الأردنية الهاشمية، بدايةً من 20 مايو 2025، وتؤكد هذه المشاركات المتنوعة في بطولات آسيوية وعالمية على الخبرة والاحترافية العالية التي يتمتع بها خالد راشد الحنطوبي، ما يجعله واحداً من أبرز الكفاءات التحكيمية الموثوقة إقليمياً ودولياً، وسفيراً مشرفاً للتحكيم الإماراتي في المحافل الكبرى.

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