الأهلي السعودي يتأهل لنهائي أبطال آسيا للنخبة بثلاثية على الهلال

MENAFN - Al-Bayan) تأهل فريق أهلي جدة لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بالفوز على منافسه المحلي الهلال السعودي بنتيجة 3 / 1 ضمن منافسات الدور قبل النهائي، اليوم الثلاثاء.

تقدم الأهلي بهدفين أحرزهما روبرتو فيرمينو وإيفان توني في الدقيقتين 9 و27، بينما قلص الهلال الفارق بهدف سالم الدوسري في الدقيقة 42 من المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) في جدة.

وفي الشوط الثاني، أضاف فراس البريكان الهدف الثالث في الدقيقة 97.

وبخلاف الثلاثية، كاد الأهلي أن يضاعف النتيجة لكن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) تدخلت بإلغاء هدفين أحرزهما إيفاني توني في الدقيقتين 49 و55 بداعي التسلل.

كما أضاع الإيفواري فرانك كيسي ركلة جزاء تصدى لها المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال في الدقيقة 86.

وأكمل الهلال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة 59 بعد حصوله على إنذار ثان.

بهذا الفوز تأهل الأهلي للنهائي الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1986 و2012 ساعيا للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه.

أما الهلال الفائز بدوري أبطال آسيا أربع مرات آخرها في 2021 فشل في الوصول للمباراة النهائية للمرة العاشرة.

وينتظر الأهلي في المباراة النهائية التي ستقام يوم 3 مايو/آيار المقبل، الفائز من مواجهة النصر السعودي ضد كاواساكي فرونتال الياباني، التي ستقام غدا الأربعاء.