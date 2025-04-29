الأردن.. قرارات جديدة بشأن دخول ومغادرة السوريين للمملكة

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنظيم دخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة.

وتهدف القرارات الجديدة إلى المواءمة بين الناحية ‏الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الأردني وتطوير العلاقات مع الجانب السوري.

وتضمنت القرارات، ‏السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة ‏السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية بالدخول ‏الى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون ‏تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزارة الداخلية قولها يستثنى من ذلك الطلبة السوريون المتواجدون في ‏الأراضي السورية والحاصلون على القبولات من الجامعات الأردنية ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول الأردن.‏

‏وقالت الوزارة يسمح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية ‏وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة إلى سوريا ‏دون الحصول على موافقة مسبقة على أن يكون بحوزتهم رخص مهن ‏اردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون ‏دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك المواطنون السوريين المتواجدون ‏في الاراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم اضافتهم ‏لسجلات تجارية اردنية فيتوجب الامر والحالة هذه الحصول على ‏الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات ‏المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات ‏الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية ‏برأس مال يزيد على "50" ألف دينار.

‏ وأشارت وزارة الداخلية إلى السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة ‏‏"اراضٍ أو ابنية" وافراد اسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا دون ‏الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون قيمة العقار تزيد على "50" الف دينار اردني بالحد الادنى حسب تقدير دائرة الاراضي ‏والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون دخولهم ‏البلاد ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون المتواجدون في الاراضي ‏السورية الحاصلون على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد.‏

‏واوضحت الوزارة يتم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من ‏المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى اراضي ‏المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع ‏امنية تحول دون ذلك.