ثلاثة قتلى بإطلاق النار في السويد

MENAFN - Al-Bayan) قُتل ثلاثة أشخاص "الثلاثاء" في إطلاق نار في مدينة أوبسالا، على بعد ستين كلم شمال ستوكهولم، بحسب ما أفادت الشرطة.

وجاء في بيان للشرطة "تأكدت وفاة ثلاثة أشخاص عقب إطلاق النار"، وأضاف الجهاز أنه فتح تحقيقا في جريمة قتل.

وكانت حصيلة سابقة للشرطة أفادت بإصابة عدد من الأشخاص، فيما تحدثت وسائل إعلام عن سقوط قتلى.

وقالت الشرطة في بيان سابق عبر موقعها الإلكتروني إنها تلقت "اتصالات من أشخاص سمعوا إطلاق عيارات نارية في وسط أوبسالا".

وأورد التلفزيون الرسمي "اس في تي" نقلا عن شاهد عيان أن مشتبها به فر بواسطة دراجة "سكوتر".

وفق قناة "تي في 4" وقع إطلاق النار في صالون للشعر في المدينة.

وتشهد السويد منذ سنوات عدة حربا بين عصابات تهريب المخدرات مع ما يرافق ذلك من تصفية حسابات بينها.

وغالبا ما يكون منفّذو أعمال العنف شبان دون الخامسة عشرة، سن المسؤولية الجنائية في السويد، يكلَّفون تنفيذ أعمال قتل لقاء مبالغ مالية.

وقالت الشرطة السويدية في يناير إن عدد عمليات إطلاق النار تراجع في العام 2024 للعام الثاني على التوالي، إذ سُجلت 296 واقعة، بتراجع نسبته 20 بالمئة مقارنة بالعام السابق.