ثلاثة قتلى بإطلاق النار في السويد

ثلاثة قتلى بإطلاق النار في السويد
وجاء في بيان للشرطة "تأكدت وفاة ثلاثة أشخاص عقب إطلاق النار"، وأضاف الجهاز أنه فتح تحقيقا في جريمة قتل.
وكانت حصيلة سابقة للشرطة أفادت بإصابة عدد من الأشخاص، فيما تحدثت وسائل إعلام عن سقوط قتلى.
وقالت الشرطة في بيان سابق عبر موقعها الإلكتروني إنها تلقت "اتصالات من أشخاص سمعوا إطلاق عيارات نارية في وسط أوبسالا".
وأورد التلفزيون الرسمي "اس في تي" نقلا عن شاهد عيان أن مشتبها به فر بواسطة دراجة "سكوتر".
وفق قناة "تي في 4" وقع إطلاق النار في صالون للشعر في المدينة.
وتشهد السويد منذ سنوات عدة حربا بين عصابات تهريب المخدرات مع ما يرافق ذلك من تصفية حسابات بينها.
وغالبا ما يكون منفّذو أعمال العنف شبان دون الخامسة عشرة، سن المسؤولية الجنائية في السويد، يكلَّفون تنفيذ أعمال قتل لقاء مبالغ مالية.
وقالت الشرطة السويدية في يناير إن عدد عمليات إطلاق النار تراجع في العام 2024 للعام الثاني على التوالي، إذ سُجلت 296 واقعة، بتراجع نسبته 20 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
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