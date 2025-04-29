ميتا تطلق تطبيقها المستقل للذكاء الاصطناعي التوليدي

MENAFN - Al-Bayan) كشفت شركة ميتا في مجال التواصل الاجتماعي "الثلاثاء" عن أول تطبيق مستقل لها لخدمات المساعدة بالذكاء اصطناعي، في محاولة لمنافسة "تشات جي بي تي" عبر منح مستخدميها مساراً مباشراً إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.

وقال رئيس "ميتا" ومؤسسها مارك زاكربرغ في فيديو نُشر على إنستغرام "يستخدم مليار شخص نظام "ميتا إيه آي" عبر تطبيقاتنا حالياً، لذلك صممنا نسخة مستقلة منه لتجرّبوه".

وأشار إلى أن التطبيق "مصمم ليكون ذكاءً اصطناعيا شخصيا لكم"، وسيتاح الوصول إليه بشكل أساسي من خلال المحادثات الصوتية مع تفاعلات مخصصة لكل مستخدم.

وأضاف زاكربرغ "ننطلق مع ميزات أساسية فعلا، مع القليل من معلومات السياق حول اهتماماتكم"، "لكن مع مرور الوقت، ستتمكنون من السماح لـ"ميتا إيه آي" بمعرفة الكثير عنكم وعن الأشخاص الذين تهتمون لأمرهم من خلال تطبيقاتنا، إذا أردتم ذلك".

يعتمد "ميتا إيه آي" على نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي "لاما" Llama الذي تحظى إصداراته المفتوحة المصدر بشعبية كبيرة بين المطورين والشركات، وقد جرى تحميله أكثر من مليار مرة.

وينسجم التطبيق مع هوية الشركة في مجال التواصل الاجتماعي، ويتضمن موجزا يتيح للمستخدمين رؤية منشورات الذكاء الاصطناعي التي ينشرها مستخدمون آخرون.

ويتيح استخدام نموذج Llama 4 الجديد "استجابات أكثر شخصية وتفاعلية"، بحسب بيان "ميتا" الصادر "الثلاثاء".

ويمكن للمستخدم الطلب من الواجهة أن تتذكر معلومات معينة، حتى لا يُضطر إلى تكرارها أثناء محادثة لاحقة.

وإذا أعطى المستخدم الإذن، يمكن لـ Meta AI أيضا البحث عن العناصر الموجودة في حسابات "فيسبوك" أو "إنستغرام" الخاصة به.

كما يحل التطبيق الجديد محل "ميتا فيو" Meta View كتطبيق مصاحب لنظارات "راي بان ميتا" الذكية والذي يتيح إجراء محادثات بسلاسة بين النظارات وتطبيق الأجهزة المحمولة وواجهات أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وفق الشركة.

يأتي هذا الإصدار فيما تتصدر "أوبن إيه آي" السباق في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي المُوجه مباشرةً للمستخدمين عبر مساعدها "تشات جي بي تي" الذي يُحدّث بانتظام بإمكانات جديدة.

