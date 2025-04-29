حمدان بن محمد: بتوجيهات القيادة الرشيدة.. الإمارات تواصل لعب دور ريادي في تشكيل مستقبل السفر والسياحة

MENAFN - Al-Bayan) سموه زار معرض سوق السفر العربي 2025 في مركز دبي التجاري العالمي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مواصلة دولة الإمارات دورها الريادي في مد جسور التواصل بين الأسواق العالمية وبناء الشراكات وتشكيل مستقبل السفر والسياحة، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وكان سموه زار معرض سوق السفر العربي 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، واطلع على عدد من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في الحدث الذي يستقطب في دورته الحالية 2800 عارض من 161 دولة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي"X": "خلال زيارتي لمعرض سوق السفر العربي 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، اطلعت على عدد من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في الحدث الذي يستقطب في دورته الحالية 2800 عارض من 161 دولة".

وأضاف سموه: "بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل الإمارات لعب دور ريادي في مد جسور التواصل بين الأسواق العالمية وبناء الشراكات وتشكيل مستقبل السفر والسياحة".