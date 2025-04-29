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محمد بن زايد يهنئ مارك كارني بفوز الحزب الليبرالي في الانتخابات الكندية

محمد بن زايد يهنئ مارك كارني بفوز الحزب الليبرالي في الانتخابات الكندية

2025-04-29 03:03:13
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معالي مارك كارني بفوز الحزب الليبرالي في الانتخابات التشريعية الكندية الأخيرة وتمنى له التوفيق في خدمة كندا وشعبها.

وقال سموه على حسابه في منصة "إكس": "أهنئ معالي مارك كارني بفوز الحزب الليبرالي في الانتخابات التشريعية الكندية الأخيرة وأتمنى له التوفيق في خدمة كندا وشعبها، متطلعاً إلى العمل معه خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه الخير والنماء والازدهار لبلدينا وشعبينا."

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