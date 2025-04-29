محمد بن زايد يهنئ مارك كارني بفوز الحزب الليبرالي في الانتخابات الكندية

محمد بن زايد يهنئ مارك كارني بفوز الحزب الليبرالي في الانتخابات الكندية
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معالي مارك كارني بفوز الحزب الليبرالي في الانتخابات التشريعية الكندية الأخيرة وتمنى له التوفيق في خدمة كندا وشعبها.
وقال سموه على حسابه في منصة "إكس": "أهنئ معالي مارك كارني بفوز الحزب الليبرالي في الانتخابات التشريعية الكندية الأخيرة وأتمنى له التوفيق في خدمة كندا وشعبها، متطلعاً إلى العمل معه خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه الخير والنماء والازدهار لبلدينا وشعبينا."
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