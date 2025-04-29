لخفض ضغط الدم- 6 مكملات غذائية تناولها يوميا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فقد تساعد بعض المكملات الغذائية في تحسين حالتك الصحية، بشرط تناولها تحت إشراف طبي وبجانب العلاج الدوائي والنظام الغذائي المتوازن.



وفيما يلي أبرز المكملات التي أثبتت الدراسات فعاليتها في خفض ضغط الدم، وفقًا لموقع "Verywell Health":



فيتامين ب: خاصة الريبوفلافين، حيث يساعد في تقليل خطر أمراض القلب وخفض ضغط الدم.

فيتامين د: فعال في خفض ضغط الدم خصوصًا لدى كبار السن ومرضى القلب، لكن يجب تجنب الجرعات العالية لتفادي التسمم.

فيتامين سي: تناول 300 إلى 1000 ملغ يوميًا يُحسن ضغط الدم، كما أن نقصه مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض.

البوتاسيوم: يقلل ضغط الدم الانقباضي بمقدار 4 - 5 ملم زئبق عند تناوله بجرعة 3500 – 5000 ملغ يوميًا.

المغنيسيوم: يخفض ضغط الدم الانقباضي بمعدل 2 ملم زئبق، وفق مراجعة علمية عام 2016.

الكالسيوم: يساعد على خفض الضغط بمعدل 2.5 ملم زئبق، وتزداد فعاليته عند دمجه مع المغنيسيوم.



ويُنصح بعدم تناول أي من هذه المكملات دون استشارة الطبيب، خاصة لمن لديهم حالات صحية مزمنة أو يتناولون أدوية منتظمة.

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