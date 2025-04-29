الصين تؤجل عودة روادها إلى الأرض بسبب سوء الأحوال الجوية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن التلفزيون المركزي الصيني أن الصين قررت تأجيل عودة مركبة Shenzhou 19 المأهولة إلى الأرض بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة التي ستهبط فيها المركبة.وجاء في تقرير صادر عن التلفزيون الصيني:"تأجلت عودة المركبة الفضائية الصينية Shenzhou 19 وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء من محطة Tiangong إلى الأرض بسبب الظروف الجوية في المنطقة التي ستهبط فيها المركبة".



من جهتها قالت هيئة الرحلات الفضائية الصينية:" كان من المقرر أن تعود مركبة Shenzhou 19 المأهولة إلى الأرض في 29 أبريل الجاري، لكن تقرر تأجيل العملية على أن يتم تنفيذها في المستقبل القريب". وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار اتخذ من أجل ضمان حياة وصحة وسلامة رواد الفضاء وإتمام المهمة بنجاح، نظرا لأن الطقس في موقع الهبوط "لا يلبي الشروط المطلوبة".

وصل طاقم مركبة Shenzhou 19 إلى المحطة المدارية الصينية في 30 أكتوبر 2024، وكان من المفترض أن يعود أفراده إلى الأرض في 29 أبريل الجاري، وذلك بعد أن وصلت إلى المحطة مؤخرا مركبة Shenzhou 20 وعلى متنها 3 رواد.



تدور المحطة المدارية الصينية حاليا حول الأرض على ارتفاع 400 كم تقريبا، وكانت الصين قد أشارت في وقت سابق إلى أن المحطة من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، وستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.

RT