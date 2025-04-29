الدفاع المدني يتعامل مع 1495 حادثًا خلال 24 ساعة
وبينت المديرية أن كوادرها تعاملت مع 1323 حالة إسعافية، و119 حادث إنقاذ، و53 حادث إطفاء، وبمعدلات زمن استجابة بلغت 7:37 دقيقة للإسعاف، و7:35 دقيقة للإنقاذ، و7:36 دقيقة للإطفاء.
وأكدت المديرية جاهزيتها العالية واستمرار عمل غرف العمليات في جميع محافظات المملكة على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى التواصل عبر رقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة إلى المساعدة.
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