  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أسباب خفية للعطش المستمر.. احذر

أسباب خفية للعطش المستمر.. احذر

2025-04-29 08:13:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من العطش المستمر رغم شربهم للماء، وهو عرض قد يشير إلى مشكلات صحية تستدعي الانتباه، وفقًا لما ذكره موقع Cleveland Clinic. وفيما يلي أبرز أسباب العطش المفرط:


الجفاف: نتيجة قلة شرب الماء، خاصة في الطقس الحار أو مع النشاط البدني.
الأطعمة المالحة أو الحارة: تزيد حاجة الجسم للسوائل، فتُسبب عطشًا شديدًا.
الرياضة المفرطة: تؤدي إلى فقدان السوائل والأملاح عن طريق التعرق.
السكري: ارتفاع سكر الدم يزيد من التبول، مما يُفقد الجسم السوائل ويزيد العطش.
فقر الدم: قد يُصاحب الشعور بالعطش حتى مع شرب كميات كافية من الماء.
بعض الأدوية: مثل مدرات البول، مضادات الهيستامين، مضادات الاكتئاب، وأدوية الضغط، قد تسبب جفاف الفم والعطش كعرض جانبي.

الكونسلتو

MENAFN29042025000208011052ID1109485902

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث