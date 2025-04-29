أسباب خفية للعطش المستمر.. احذر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من العطش المستمر رغم شربهم للماء، وهو عرض قد يشير إلى مشكلات صحية تستدعي الانتباه، وفقًا لما ذكره موقع Cleveland Clinic. وفيما يلي أبرز أسباب العطش المفرط:



الجفاف: نتيجة قلة شرب الماء، خاصة في الطقس الحار أو مع النشاط البدني.

الأطعمة المالحة أو الحارة: تزيد حاجة الجسم للسوائل، فتُسبب عطشًا شديدًا.

الرياضة المفرطة: تؤدي إلى فقدان السوائل والأملاح عن طريق التعرق.

السكري: ارتفاع سكر الدم يزيد من التبول، مما يُفقد الجسم السوائل ويزيد العطش.

فقر الدم: قد يُصاحب الشعور بالعطش حتى مع شرب كميات كافية من الماء.

بعض الأدوية: مثل مدرات البول، مضادات الهيستامين، مضادات الاكتئاب، وأدوية الضغط، قد تسبب جفاف الفم والعطش كعرض جانبي.

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