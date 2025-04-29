تقاعدات واسعة في أمانة عمان - أسماء

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تقاعدات واسعة في أمانة عمان - أسماء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن امين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة اليوم الثلاثاء ، عن قائمة تقاعدات اشتملت على كافة المستويات الوظيفية لمدراء تنفيذيين ومدراء دوائر ورؤساء اقسام وموظفين .
ويأتي قرار التقاعد ضمن خطة الأمانة للتحديث والتطوير الإداري والمالي ، التي اعلن عنها أمين عمان في العام 2024 والهادفة الى تحقيق الرشاقة المؤسسية ورفع كفاءة الموظفين وبناء قدراتهم، وتوجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الرأسمالية وتقليل الإنفاق الجاري .
ويأتي قرار التقاعد ضمن خطة الأمانة للتحديث والتطوير الإداري والمالي ، التي اعلن عنها أمين عمان في العام 2024 والهادفة الى تحقيق الرشاقة المؤسسية ورفع كفاءة الموظفين وبناء قدراتهم، وتوجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الرأسمالية وتقليل الإنفاق الجاري .
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