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تقاعدات واسعة في أمانة عمان - أسماء

تقاعدات واسعة في أمانة عمان - أسماء

2025-04-29 08:13:27
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن امين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة اليوم الثلاثاء ، عن قائمة تقاعدات اشتملت على كافة المستويات الوظيفية لمدراء تنفيذيين ومدراء دوائر ورؤساء اقسام وموظفين .
ويأتي قرار التقاعد ضمن خطة الأمانة للتحديث والتطوير الإداري والمالي ، التي اعلن عنها أمين عمان في العام 2024 والهادفة الى تحقيق الرشاقة المؤسسية ورفع كفاءة الموظفين وبناء قدراتهم، وتوجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الرأسمالية وتقليل الإنفاق الجاري .

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