المركزية تويوتا تحتفي بإنجاز تاريخي في رالي جميل 2025 بقيادة السائقة فرح زكريا والمؤثرة جوي إبراهيم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حققت "المركزية تويوتا" إنجازًا بارزًا في رالي جميل 2025 بعد أن جاءت السائقة الأردنية فرح زكريا، والملاحة الأردنية المؤثرة جوي إبراهيم بالمركز الأول في فئة PT6 والمركز الثالث في الترتيب العام على متن سيارة تويوتا فورتشنر. ويُعدّ هذا الإنجاز الأول من نوعه لفريق من الجنسية نفسها في تاريخ الرالي، مما يعزز مكانة المرأة الأردنية في سباقات السيارات الإقليمية.



فرح زكريا هي سائقة شابة ومتميزة في رياضة السيارات، تُعدّ أول فتاة تفوز ببطولة الأردن للكارتينغ عام 2007، وهي الممثلة الوحيدة للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تأهلت إلى نهائيات بطولة "FIA Rally Star" العالمية. حصدت فرح أكثر من 30 مركزًا على منصات التتويج، وشاركت في مجموعة واسعة من السباقات مثل الكارتينغ، والراليات، وسباقات الكروس كار، والصعود إلى التلال، واختبارات السرعة.



انطلق رالي جميل للسيدات لهذا العام من مدينة البترا الوردية في الأردن، مرورًا بعدة مدن سعودية مثل تبوك والعُلا وحائل، ووصولًا إلى القصيم؛ حيث قطعت المشاركات أكثر من 1600 كيلومتر خلال الفترة ما بين 21 و26 نيسان 2025، وسط تحديات مشوّقة وإثبات حقيقي للإصرار والتميّز.



وكان فريق "المركزية تويوتا" الثاني الذي ضمّ السائقة رنا حدادين والملاحة أنجيلينا ريحاني على متن سيارة تويوتا فورتشنر، قد أظهر أداءً قويًا وروحًا رياضية عالية على مدار مراحل الرالي.



وأعرب نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "المركزية" عن فخره بهذا الإنجاز المميز الذي يبرز قدرات سائقات "المركزية تويوتا" وإصرارهن على تحقيق النجاح في واحد من أصعب الراليات الإقليمية. وأضاف: "سعداء بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة عبد اللطيف جميل وجميل لرياضة المحركات عن طريق تويوتا جازو للسباقات الأردن لدعم هذا الرالي ورفع شأن المرأة في رياضة السيارات، خاصة أن تواجدها عالميًا في هذا النوع من الرياضات ليس على المستوى المطلوب". وتابع: "تويوتا ليست مجرد وسيلة نقل، بل رفيق المغامرة الحقيقي؛ فهي السيارة التي تثق بها لتأخذك إلى أقسى التضاريس، والأهم من ذلك، تعيدك منها بأمان".



وأردف: "إن دعمنا المستمر لرياضة السيارات ومشاركة النساء في الراليات جزء لا يتجزأ من رسالتنا في "المركزية". نؤمن بأن هذه النجاحات ليست إلا بداية لمزيد من الإنجازات التي سترفع اسم الأردن عاليًا، وسنواصل العمل على دعم المبادرات المجتمعية والرياضية التي تبني الأجيال وتمكّن الأفراد وتحفز روح التحدي والإبداع".



وبوصفها الراعي الرسمي لرالي جميل 2025، تواصل "المركزية تويوتا" تجسيد التزامها الراسخ بدعم رياضة السيارات في الأردن وتمكين المرأة من تحقيق النجاحات في مختلف المجالات، مؤكدةً إيمانها العميق بأهمية تعزيز مشاركتها في المنافسات الرياضية الإقليمية والدولية. ومن جهة أخرى، أبرز هذا الحدث قدرة سيارات الدفع الرباعي من تويوتا على التألق على مختلف التضاريس والاعتمادية العالية والأداء المميز.



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