الاستيقاظ المتكرر ليلا.. علامة تحذيرية من جسمك؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعاني كثيرون من الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم دون سبب واضح، رغم شعورهم بالإرهاق، وهي حالة قد تكون مؤشرًا على اضطرابات صحية خفية، بحسب ما كشفه الدكتور رافيندر تشوهان، مدير مركز دلهي لأمراض الأنف والأذن والحنجرة، لموقع The Health Site.



أسباب الاستيقاظ المتكرر ليلًا:

القلق اللاواعي: ضغوط الحياة غير المعالجة تستمر في التأثير على الدماغ ليلًا، مما يعوق الاستغراق في النوم.

الإفراط في استخدام الشاشات: الضوء الأزرق من الهواتف والأجهزة يعطل إفراز الميلاتونين ويمنع النوم العميق.

الألم العاطفي والندم: الذكريات المؤلمة أو المشاعر غير المفرغة تظهر في صورة كوابيس أو استيقاظ مفاجئ.

مشاكل الجهاز الهضمي: مثل الحموضة أو القولون العصبي، التي تعيق استرخاء الجسم.

أمراض جسدية مزمنة: كاضطرابات التنفس أثناء النوم، مشاكل الغدة الدرقية، أو ارتفاع ضغط الدم.

نصائح لتحسين جودة النوم:

تجنب الشاشات قبل النوم بساعة على الأقل.

اعتماد روتين مهدئ قبل النوم كالمطالعة أو الموسيقى.

الامتناع عن تناول الطعام الثقيل بعد الساعة 8 مساءً.

الحفاظ على غرفة نوم مظلمة وباردة وخالية من التكنولوجيا.

تثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ يوميًا، حتى في الإجازات.

الكونسلتو