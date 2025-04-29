الاستيقاظ المتكرر ليلا.. علامة تحذيرية من جسمك؟
أسباب الاستيقاظ المتكرر ليلًا:
القلق اللاواعي: ضغوط الحياة غير المعالجة تستمر في التأثير على الدماغ ليلًا، مما يعوق الاستغراق في النوم.
الإفراط في استخدام الشاشات: الضوء الأزرق من الهواتف والأجهزة يعطل إفراز الميلاتونين ويمنع النوم العميق.
الألم العاطفي والندم: الذكريات المؤلمة أو المشاعر غير المفرغة تظهر في صورة كوابيس أو استيقاظ مفاجئ.
مشاكل الجهاز الهضمي: مثل الحموضة أو القولون العصبي، التي تعيق استرخاء الجسم.
أمراض جسدية مزمنة: كاضطرابات التنفس أثناء النوم، مشاكل الغدة الدرقية، أو ارتفاع ضغط الدم.
نصائح لتحسين جودة النوم:
تجنب الشاشات قبل النوم بساعة على الأقل.
اعتماد روتين مهدئ قبل النوم كالمطالعة أو الموسيقى.
الامتناع عن تناول الطعام الثقيل بعد الساعة 8 مساءً.
الحفاظ على غرفة نوم مظلمة وباردة وخالية من التكنولوجيا.
تثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ يوميًا، حتى في الإجازات.
الكونسلتو
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