برودة الأطراف في الصيف.. متى تشير إلى مشكلة صحية؟

برودة الأطراف في الصيف.. متى تشير إلى مشكلة صحية؟
أسباب برودة الأطراف في الصيف
ضعف الدورة الدموية: نتيجة التوتر، التدخين، أو الجلوس لفترات طويلة.
أمراض مزمنة: مثل السكري، أمراض القلب، قصور الغدة الدرقية، وأمراض المناعة.
انخفاض ضغط الدم: يقلل تدفق الدم للأطراف.
قلة شرب الماء: تؤثر على حجم الدم وتقلل التروية الدموية.
نقص الفيتامينات والمعادن: خاصة فيتامين B12 والحديد.
متى تزور الطبيب؟
ينبغي استشارة الطبيب إذا كانت برودة الأطراف مصحوبة بـ:
تغير لون الجلد.
تنميل أو ألم مستمر.
تورم أو تقرحات.
إرهاق أو دوخة.
الكونسلتو
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