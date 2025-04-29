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برودة الأطراف في الصيف.. متى تشير إلى مشكلة صحية؟

برودة الأطراف في الصيف.. متى تشير إلى مشكلة صحية؟

2025-04-29 08:13:21
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رغم ارتباط برودة الأطراف غالبًا بفصل الشتاء، إلا أن كثيرين يعانون منها حتى في فصل الصيف، مما قد يشير إلى مشكلات صحية كامنة.


أسباب برودة الأطراف في الصيف
ضعف الدورة الدموية: نتيجة التوتر، التدخين، أو الجلوس لفترات طويلة.
أمراض مزمنة: مثل السكري، أمراض القلب، قصور الغدة الدرقية، وأمراض المناعة.
انخفاض ضغط الدم: يقلل تدفق الدم للأطراف.
قلة شرب الماء: تؤثر على حجم الدم وتقلل التروية الدموية.
نقص الفيتامينات والمعادن: خاصة فيتامين B12 والحديد.


متى تزور الطبيب؟
ينبغي استشارة الطبيب إذا كانت برودة الأطراف مصحوبة بـ:
تغير لون الجلد.
تنميل أو ألم مستمر.
تورم أو تقرحات.
إرهاق أو دوخة.

الكونسلتو

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