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الأردن يدين إغلاق الاحتلال صندوق ووقفية القدس

الأردن يدين إغلاق الاحتلال صندوق ووقفية القدس

2025-04-29 08:13:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشدّ العبارات، إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي صندوق ووقفية القدس إحدى المؤسسات الفلسطينية المستقلة في القدس، باعتباره امتدادًا واضحًا لسياسة إسرائيل المُمنهَجة في فرض وقائع جديدة تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني، وطمس الهوية العربية لمدينة القدس المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق واستنكارها لمواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة إجراءاتها المُستهدِفة تقييد ومنع عمل المؤسسات الأممية والأهلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، في إمعان واضح بحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في العيش والتعليم، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ومؤسساته بشكل فوري، ووقف الانتهاكات المستمرة في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

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