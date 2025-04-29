6 نصائح لتفادي العدوى أثناء تجمعات العطلات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشكل التجمعات العائلية في العطلات بيئة خصبة لانتقال العدوى، خاصةً بين الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة، إلا أن بعض الخطوات البسيطة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض.



6 نصائح للوقاية من العدوى:

التطعيمات أولًا: تأكد من الحصول على لقاح الإنفلونزا، والمكورات الرئوية، وفيروس RSV، خاصةً لكبار السن.

غسل اليدين باستمرار: من أهم وسائل الوقاية، خصوصًا بعد لمس الأسطح أو قبل تناول الطعام.

تجنّب المرضى: حاول تقليل الاتصال المباشر مع المصابين بنزلات البرد أو أمراض المعدة.

احذر الأماكن المزدحمة: خصوصًا المغلقة أو سيئة التهوية، حيث تزداد احتمالات انتقال الجراثيم.

اهتم بالتغذية: تناول الطعام الطازج وابتعد عن الأطعمة الملوثة، وابدأ بتناول فيتامين C قبل بداية الموسم.

عزز مناعتك: نم جيدًا، مارس الرياضة، وتناول وجبات متوازنة لتحصين جسمك ضد العدوى.

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