تسرب أعداد كبيرة من الطلبة في المدارس بحسب دائرة الاحصاءات..حديث مواقع التواصل (استمع)

تسرب أعداد كبيرة من الطلبة في المدارس بحسب دائرة الاحصاءات..حديث مواقع التواصل (استمع)
حيث علقت لينا : سوء الكادر التعليمي وضعف شخصية المعلمين والمدراء، و تركيز المعلمين على أبناء المعلمين والتميز بين الطلاب هاد شاطر هاد لا، و خوف المعلم من الاهل من الشكاوي من لاقيني برا بنتفاهم، الاسباب كثيرة و في مدارس كثير حاولت تصلح الموضوع لكن كلكم راع وكلكم مسؤلاً عن رعيته الاهل والمدرسه لازم يتحدو ايد وحده ليحلو الموضوع
و أضاف منصور : هي ظاهرة تستحق الوقوف عندها، وإعادة النظر جيدا في بناء وعناصر وعمليات المنظومة التعليمية.
لا سيما أن المدارس أصبحت بيئة غير جاذبة للتعليم، إذ أنها لا تحتوي على وسائل ومرافق تعليمية حديثة، ولا صحية وغير آمنه، والمناهج جرداء ولا تحاكي الواقع ولا تستثير اهتمام الطالب، والمعلم فقير الحال، وقليل الدافعية، ولا يمتلك صلاحيات وأساليب وأدوات التعليم، والطالب يتأثر بمحيطه القريب والبعيد، وولي الأمر يصارع الويلات مع صعوبات الحياة.
و قال كريم : ما سألتو ليش يزيد التسرب والغياب ؟ ليش الطلاب صاروا يكرهو المدرسة ؟
و كتبت آمنة : بالذات صف تاسع وعاشر مراحل ممله جدا للطالب، لانه طول السنة امتحانات، حيث يكون عند الطالب 20 يوم بكل شهر امتحانات لانه عندهم حوالي 20 كتاب، ارحمونا المناهج محشيه حشي وعدد كتب لا يطاق
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي المتسربين من الذكور 6,826 طالباً، مقابل 4,894 طالبة، وسجّل الصف التاسع أعلى عدد من حالات التسرب، بإجمالي 2,382 طالباً، منهم 1,411 ذكوراً و971 إناثاً.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم، في أمان الله ...Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · تسرب أعداد كبيرة من الطلبة في المدارس بحسب دائرة الاحصاءات..حديث مواقع التواصل
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