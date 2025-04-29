تسرب أعداد كبيرة من الطلبة في المدارس بحسب دائرة الاحصاءات..حديث مواقع التواصل (استمع)

MENAFN - Amman Net) شهدت منصات التواصل الإجتماعي تفاعلا واسعا حول كشف دائرة الإحصاءات العامة عن بيانات صادرة في الأردن عن تسرب 11,720 طالباً وطالبة من المدارس خلال العام الدراسي 2023/2024، موزعين على الصفوف من الأول حتى العاشر الأساسي.

حيث علقت لينا : سوء الكادر التعليمي وضعف شخصية المعلمين والمدراء، و تركيز المعلمين على أبناء المعلمين والتميز بين الطلاب هاد شاطر هاد لا، و خوف المعلم من الاهل من الشكاوي من لاقيني برا بنتفاهم، الاسباب كثيرة و في مدارس كثير حاولت تصلح الموضوع لكن كلكم راع وكلكم مسؤلاً عن رعيته الاهل والمدرسه لازم يتحدو ايد وحده ليحلو الموضوع

و أضاف منصور : هي ظاهرة تستحق الوقوف عندها، وإعادة النظر جيدا في بناء وعناصر وعمليات المنظومة التعليمية.

لا سيما أن المدارس أصبحت بيئة غير جاذبة للتعليم، إذ أنها لا تحتوي على وسائل ومرافق تعليمية حديثة، ولا صحية وغير آمنه، والمناهج جرداء ولا تحاكي الواقع ولا تستثير اهتمام الطالب، والمعلم فقير الحال، وقليل الدافعية، ولا يمتلك صلاحيات وأساليب وأدوات التعليم، والطالب يتأثر بمحيطه القريب والبعيد، وولي الأمر يصارع الويلات مع صعوبات الحياة.

و قال كريم : ما سألتو ليش يزيد التسرب والغياب ؟ ليش الطلاب صاروا يكرهو المدرسة ؟

و كتبت آمنة : بالذات صف تاسع وعاشر مراحل ممله جدا للطالب، لانه طول السنة امتحانات، حيث يكون عند الطالب 20 يوم بكل شهر امتحانات لانه عندهم حوالي 20 كتاب، ارحمونا المناهج محشيه حشي وعدد كتب لا يطاق

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي المتسربين من الذكور 6,826 طالباً، مقابل 4,894 طالبة، وسجّل الصف التاسع أعلى عدد من حالات التسرب، بإجمالي 2,382 طالباً، منهم 1,411 ذكوراً و971 إناثاً.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم، في أمان الله ...

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · تسرب أعداد كبيرة من الطلبة في المدارس بحسب دائرة الاحصاءات..حديث مواقع التواصل