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نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط

نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط

2025-04-29 08:12:55
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط ومهمتنا ليست الانتصار في الحرب فقط إنما إعادة المخطوفين.

وكانت وسائل إعلام عبرية نقلت عن مصدر في ديوان نتنياهو قوله إن إسرائيل رفضت مقترح وقف إطلاق النار في غزة لمدة 5 سنوات، الذي يشمل إعادة كل الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة.

وفي السياق، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر سياسي كبير أن الحكومة الإسرائيلية لن توافق على الدخول في هدنة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسمح لها بإعادة التسلح والتعافي لمواصلة حربها ضد إسرائيل.


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