الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن 10 أسرى من قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الأسرى العشرة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع بعد الإفراج عنهم عبر معبر كيسوفيم العسكري.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 52365 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 117905 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



