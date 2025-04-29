العودات: الحكومة تدرك أهمية دور نقابة الصحفيين في تعزيز الإعلام الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 نيسان (بترا)- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن الحكومة تؤمن بالشراكة مع نقابة الصحفيين وتدرك أهمية دورها في حماية الحريات وتعزيز الإعلام الوطني.

وأشار العودات، خلال زيارته اليوم الثلاثاء لمقر النقابة، إلى أن رئيس الوزراء مؤمن تماما بضرورة تقدير دور الصحفيين ودعمهم، قائلا: "رئيس الوزراء مؤمن بذلك، ونحن شركاء في ترسيخ هذا التوجه".

وقدم العودات، التهنئة لرئيس مجلس النقابة طارق المومني وأعضاء المجلس بمناسبة نجاح الانتخابات الأخيرة، مشيدا بدور النقابة في قيادة المشهد الإعلامي وحماية حرية التعبير.

وقال: "الظروف التي تمر بها المنطقة تحتم على النقابة أن تبقى في طليعة المدافعين عن الوطن، فلها مكانة كبيرة، والحكومة حريصة على أن تكون حرية الصحافة في مسارها الصحيح، وفقا لاحترام الرأي والرأي الآخر، وضوابط القانون".

وأضاف: "نحن منفتحون على العمل مع النقابة، خصوصا فيما يتعلق بالتشريعات الناظمة للعمل الإعلامي، وعلى رأسها قانون الجرائم الإلكترونية".

وأكد أن الحكومة تدعم الحوار المستمر وتنظيم لقاءات دورية مع النقابة، قائلا: "نبقى على تواصل دائم، وشركاء في صناعة المشهد الإعلامي".

من جهته، ثمن المومني زيارة الوزير، واعتبرها خطوة تعكس دعم الحكومة للجسم الإعلامي الأردني، مشيرا إلى أن الصحفي يحتاج إلى تحسين أوضاعه المعيشية، وهذا الملف سيكون أولوية في عمل المجلس، بالتوازي مع حماية الحريات وضبط المشهد الإعلامي، خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي.

--(بترا)

ه ع/ع أ/ف ق

29/04/2025 14:51:38