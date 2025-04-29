ضمان القروض تعتمد العقبة الرقمية لتعزيز جاهزيتها المستقبلية
عمان 29 نيسان (بترا)- أعلنت الشركة الأردنية لضمان القروض عن اختيار مدينة العقبة الرقمية (ADH) لاستضافة مركز التعافي من الكوارث (DR Site) الخاص بها. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تأمين بنية تحتية رقمية متقدمة تضمن استمرارية العمليات الحيوية وتعزز من قدرة الشركة على مواجهة التحديات الطارئة بكل كفاءة وموثوقية.
ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية الرقمية لدى الشركة الأردنية لضمان القروض، بما يدعم استمرارية خدماتها ويعزز جاهزيتها المستقبلية. ويجسد اختيار مدينة العقبة الرقمية لاستضافة هذا المركز الثقة بمكانتها كمنصة رائدة لاستضافة البيانات واستمرارية الأعمال، مستندة إلى معايير عالمية وموقع استراتيجي يوفر أعلى مستويات الأمان والكفاءة.
وجاء هذا الإعلان عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين الطرفين والتي وقعها الرئيس التنفيذي لمدينة العقبة الرقمية المهندس إياد أبو خرما، والمدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض عدنان ناجي.
وتؤكد هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز منظومة الأمان الرقمي وضمان استمرارية الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية.
واكد ناجي أن ضمان استمرارية أعمالنا يمثل أولوية قصوى لتحقيق رسالتنا في دعم المشروعات الوطنية ومن هنا جاء اختيارنا لمدينة العقبة الرقمية لما تتميز به من معايير تشغيلية عالية، وبنية تحتية متطورة تضمن توفير حلول استضافة آمنة وموثوقة، ما ينسجم مع خططنا في التطوير والجاهزية المستدامة".
من جانبه، أعرب أبو خرما عن فخره بأن تكون مدينة العقبة الرقمية الشريك الموثوق لاستضافة مركز التعافي من الكوارث للشركة الأردنية لضمان القروض، وهي مؤسسة رائدة تسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال، إن مركز بيانات العقبة الرقمية ليس مجرد منشأة تقنية، بل منصة متكاملة لتمكين المؤسسات من بناء مستقبل رقمي آمن ومرن، مؤكدا التزام المركز بدعم جهود التحول الرقمي وتعزيز استمرارية الأعمال لعملائنا وشركائنا في الأردن والمنطقة.
وتعكس هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات استمرارية الأعمال والأمن السيبراني، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان تقديم خدمات متواصلة وآمنة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والمالية للمملكة.
وتأسست الشركة الأردنية لضمان القروض عام 1994 كشركة مساهمة عامة محدودة، وتهدف إلى توفير الضمانات اللازمة لتسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، بالإضافة إلى تقديم خدمات ضمان الصادرات الوطنية.
وتعتبر مدينة العقبة الرقمية بوابة الأردن الرقمية إلى العالم، حيث تحتضن أكبر مركز بيانات محايد في المملكة، وأحد أكبر المراكز في الشرق الأوسط بسعة 12 ميجاواط وتصنيف (Tier 3) العالمي وتقدم مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية، تشمل استضافة البيانات، الحوسبة السحابية، الإنترنت عالي السرعة، وتبادل البيانات، ما يجعلها الخيار الأول للشركات والمؤسسات التي تسعى لضمان استمرارية أعمالها بأعلى مستويات الأمان والاستدامة
--(بترا)
رش/اح
29/04/2025 14:48:52
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