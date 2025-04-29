ضمان القروض تعتمد العقبة الرقمية لتعزيز جاهزيتها المستقبلية

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 29 نيسان (بترا)- أعلنت الشركة الأردنية لضمان القروض عن اختيار مدينة العقبة الرقمية (ADH) لاستضافة مركز التعافي من الكوارث (DR Site) الخاص بها. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تأمين بنية تحتية رقمية متقدمة تضمن استمرارية العمليات الحيوية وتعزز من قدرة الشركة على مواجهة التحديات الطارئة بكل كفاءة وموثوقية.

ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية الرقمية لدى الشركة الأردنية لضمان القروض، بما يدعم استمرارية خدماتها ويعزز جاهزيتها المستقبلية. ويجسد اختيار مدينة العقبة الرقمية لاستضافة هذا المركز الثقة بمكانتها كمنصة رائدة لاستضافة البيانات واستمرارية الأعمال، مستندة إلى معايير عالمية وموقع استراتيجي يوفر أعلى مستويات الأمان والكفاءة.

وجاء هذا الإعلان عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين الطرفين والتي وقعها الرئيس التنفيذي لمدينة العقبة الرقمية المهندس إياد أبو خرما، والمدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض عدنان ناجي.

وتؤكد هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز منظومة الأمان الرقمي وضمان استمرارية الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية.

واكد ناجي أن ضمان استمرارية أعمالنا يمثل أولوية قصوى لتحقيق رسالتنا في دعم المشروعات الوطنية ومن هنا جاء اختيارنا لمدينة العقبة الرقمية لما تتميز به من معايير تشغيلية عالية، وبنية تحتية متطورة تضمن توفير حلول استضافة آمنة وموثوقة، ما ينسجم مع خططنا في التطوير والجاهزية المستدامة".

من جانبه، أعرب أبو خرما عن فخره بأن تكون مدينة العقبة الرقمية الشريك الموثوق لاستضافة مركز التعافي من الكوارث للشركة الأردنية لضمان القروض، وهي مؤسسة رائدة تسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال، إن مركز بيانات العقبة الرقمية ليس مجرد منشأة تقنية، بل منصة متكاملة لتمكين المؤسسات من بناء مستقبل رقمي آمن ومرن، مؤكدا التزام المركز بدعم جهود التحول الرقمي وتعزيز استمرارية الأعمال لعملائنا وشركائنا في الأردن والمنطقة.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات استمرارية الأعمال والأمن السيبراني، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان تقديم خدمات متواصلة وآمنة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والمالية للمملكة.

وتأسست الشركة الأردنية لضمان القروض عام 1994 كشركة مساهمة عامة محدودة، وتهدف إلى توفير الضمانات اللازمة لتسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، بالإضافة إلى تقديم خدمات ضمان الصادرات الوطنية.

وتعتبر مدينة العقبة الرقمية بوابة الأردن الرقمية إلى العالم، حيث تحتضن أكبر مركز بيانات محايد في المملكة، وأحد أكبر المراكز في الشرق الأوسط بسعة 12 ميجاواط وتصنيف (Tier 3) العالمي وتقدم مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية، تشمل استضافة البيانات، الحوسبة السحابية، الإنترنت عالي السرعة، وتبادل البيانات، ما يجعلها الخيار الأول للشركات والمؤسسات التي تسعى لضمان استمرارية أعمالها بأعلى مستويات الأمان والاستدامة

--(بترا)

رش/اح

29/04/2025 14:48:52