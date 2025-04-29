وزير الزراعة يتابع سير قروض توفير المياه بدون فوائد ضمن برنامج أرضي

وزير الزراعة يتابع سير قروض توفير المياه بدون فوائد ضمن برنامج أرضي
عمان 29 نيسان (بترا) رندا حتامله- تابع وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، سير قروض توفير المياه بدون فوائد، ضمن برنامج تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار "أرضي".
جاء ذلك خلال لقائه، في مبنى الوزارة، بحضور مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد الدوجان، المديرَ الإقليمي لشركة "أدفانس كونسلتنج"، لمياء الدباس، الجهة المصممة والمطورة لهذا المنتج التمويلي المبتكر.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية دعم التقنيات الريادية في الري، والتي شملت تنفيذ شبكات ري بالتنقيط مع ملحقاتها، وأنظمة ري تحت السطح، ومحطات تنقية وتحلية المياه، وتركيب شِباك تظليل لتقليل الفاقد من المياه.
وبحسب البيانات، صُرف حتى الآن 37 قرضًا، بقيمة إجمالية بلغت 477 ألف دينار، فيما ما تزال 59 طلبًا قيد الدراسة، بقيمة تقديرية تبلغ 806 آلاف دينار.
وأظهرت البيانات أن الأغوار الوسطى شكّلت النسبة الأكبر من القروض المصروفة، حيث جرى منح 23 قرضًا بقيمة 263.5 ألف دينار، ما يعكس فاعلية التعاون بين مؤسسة الإقراض الزراعي وسلطة وادي الأردن في الوصول إلى المزارعين في المناطق المستهدفة.
ويهدف هذا المنتج التمويلي إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، وتحفيز المزارعين على تبني حلول وتقنيات مستدامة، تسهم في الأمن المائي والغذائي في الأردن.
--(بترا)
رح/ ن ح/ف ق
29/04/2025 14:44:30
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