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وزير الزراعة يتابع سير قروض توفير المياه بدون فوائد ضمن برنامج أرضي

وزير الزراعة يتابع سير قروض توفير المياه بدون فوائد ضمن برنامج أرضي

2025-04-29 08:08:41
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 نيسان (بترا) رندا حتامله- تابع وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، سير قروض توفير المياه بدون فوائد، ضمن برنامج تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار "أرضي".
جاء ذلك خلال لقائه، في مبنى الوزارة، بحضور مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد الدوجان، المديرَ الإقليمي لشركة "أدفانس كونسلتنج"، لمياء الدباس، الجهة المصممة والمطورة لهذا المنتج التمويلي المبتكر.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية دعم التقنيات الريادية في الري، والتي شملت تنفيذ شبكات ري بالتنقيط مع ملحقاتها، وأنظمة ري تحت السطح، ومحطات تنقية وتحلية المياه، وتركيب شِباك تظليل لتقليل الفاقد من المياه.
وبحسب البيانات، صُرف حتى الآن 37 قرضًا، بقيمة إجمالية بلغت 477 ألف دينار، فيما ما تزال 59 طلبًا قيد الدراسة، بقيمة تقديرية تبلغ 806 آلاف دينار.
وأظهرت البيانات أن الأغوار الوسطى شكّلت النسبة الأكبر من القروض المصروفة، حيث جرى منح 23 قرضًا بقيمة 263.5 ألف دينار، ما يعكس فاعلية التعاون بين مؤسسة الإقراض الزراعي وسلطة وادي الأردن في الوصول إلى المزارعين في المناطق المستهدفة.
ويهدف هذا المنتج التمويلي إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، وتحفيز المزارعين على تبني حلول وتقنيات مستدامة، تسهم في الأمن المائي والغذائي في الأردن.
--(بترا)
رح/ ن ح/ف ق
29/04/2025 14:44:30

MENAFN29042025000117011021ID1109485841

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