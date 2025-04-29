الريف النيابية تبحث دعم الإقراض الزراعي

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عمان 29 نيسان (بترا)- ناقشت لجنة الريف والبادية النيابية خلال اجتماع لها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب بكر الحيصة، سبل تعزيز دور مؤسسة الإقراض الزراعي في دعم المشاريع التنموية في المناطق الريفية والبوادي، بحضور المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد البلاونة.

وأكد الحيصة، أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسة في دعم القطاع الزراعي، من خلال توفير التمويل اللازم للمزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة، لا سيما في المناطق الريفية والبادية، التي تعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه المناطق تمتلك ثروات طبيعية وبشرية كبيرة، وتشكل مخزونا ثقافيا واجتماعيا غنيا، لكنها تواجه تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك لتجاوزها، مشددا على ضرورة تمكين سكانها من تطوير أعمالهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأوضح أن اللجنة تنظر إلى المؤسسة كشريك أساسي في تحقيق الأهداف التنموية، معربا عن تطلع اللجنة إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتوسيع نطاق خدمات المؤسسة وزيادة مساهمتها في دعم التنمية المحلية.

من جانبهم، أكد النواب معتز أبو رمان، وعبد الرؤوف الربيحات، وحابس الشبيب، وصالح أبو تايه، وحكم المعادات، أهمية تسهيل وصول المزارعين وأبناء البادية إلى التمويل بشروط ميسرة، داعين إلى زيادة مخصصات الإقراض في موازنة المؤسسة، وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وشددوا على تعزيز الوعي ببرامج الإقراض، وتشجيع الشباب والنساء على الانخراط في مشاريع زراعية إنتاجية تسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة.

وطالبوا بتأجيل سداد القروض المستحقة على المزارعين، خاصة في المناطق المتضررة من الجفاف، وبدون فوائد، نظرا للظروف الصعبة التي يعانيها المزارعون، معتبرين أن هذا الإجراء ضرورة إنسانية واقتصادية تدعم المجتمعات الريفية والبدوية.

ودعوا إلى معالجة أوضاع القروض المستحقة على المقترضين المتوفين قبل إنشاء صندوق التأمين، مؤكدين ضرورة إعفاء ذويهم من سداد تلك الالتزامات، لما يشكله ذلك من عبء إنساني واجتماعي على أسرهم.

بدوره، أوضح البلاونة، أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ برنامج "تمكين المرأة والشباب"، الهادف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود في مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك المناطق النائية، من خلال قروض صغيرة بشروط ميسرة تراعي خصوصية المجتمعات المحلية.

وأضاف، إن المؤسسة تعمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على توسيع مجالات التمويل لتشمل البنية التحتية الزراعية، والخدمات اللوجستية، والتقنيات الحديثة، من خلال خطة سنوية مرنة يتم تحديثها بما يتماشى مع أولويات الدولة في تمكين الفئات المستهدفة وتعزيز التنمية الزراعية.

--(بترا)

م خ/ ع أ/اح

29/04/2025 14:31:09